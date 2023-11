Nuovo allenatore Napoli, ennesimo tentativo di De Laurentiis: è arrivato un altro “no”

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo allenatore per il Napoli. Il patron azzurro prova un nuovo tentativo per convincerlo.

Il Napoli ha perso malamente la partita di ieri contro l’Empoli. Gli azzurri avevano l’opportunità di buttarsi alle spalle un avvio di stagione difficile, ma hanno fallito l’appuntamento con la vittoria. Se i campioni d’Italia avessero conquistato i tre punti, il Napoli avrebbe superato il Milan in classifica e con la qualificazione agli ottavi di Champions League quasi blindata si poteva dire che comunque Garcìa stesse facendo quello che gli è stato chiesto. La sconfitta di ieri, però, ha fatto precipitare a picco la posizione di Rudi Garcìa sulla panchina del Napoli.

In molti ipotizzavano che il fatidico tweet presidenziale che certifica l’esonero del tecnico francese arrivasse nelle giornata di ieri. Così non è stato. Al momento, Rudi Garcìa è ancora l’allenatore del Napoli anche se secondo molti è esautorato. Gli allenamenti, infatti, ripartiranno mercoledì e secondo molti Garcìa non sarà presente a Castel Volturno. Una situazione quasi surreale se si pensa che appena sei mesi fa questa squadra si laureava campione d’Italia con oltre 15 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha lasciato questa mattina l’Hotel Britannique per andare nella sede della FilmAuro a Roma e riunirsi con la dirigenza azzurra per trovare il sostituto di Garcìa. Tutte le strade sembrano portare a Igor Tudor, ma c’è ancora distanza sulla durata del contratto. Gli altri noni che circolano come traghettatore fino a fine stagione sono quello di Walter Mazzarri e di Fabio Cannavaro. Per Mazzarri si tratterebbe di un ritorno dopo la straordinaria parentesi dal 2009 al 2013 quando grazie ai tre tenori, Hamsik, Cavani e Lavezzi, ha fatto sognare un intero popolo. Il nome di Fabio Cannavaro, invece, non scalda il cuore dei tifosi azzurri.

Sostituto Garcìa, cos’è successo dopo Napoli-Empoli

Il tempo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra è ormai finito. Questa volta non ci sono dubbi: il tecnico francese sarà esonerato.

Come detto, in pole position c’è Igor Tudor, ma l’edizione odierna de “Il Mattino” racconta cosa è successo negli attimi seguenti al triplice fischio di Napoli-Empoli. Il noto quotidiano fa sapere che dopo aver lasciato furioso il Maradona, Aurelio De Laurentiis ha chiamato nuovamente Antonio Conte per provare a convincerlo ad accettare anche a stagione in corso.

Il patron azzurra, però, ha dovuto incassare un nuovo “no” da parte del tecnico salentino. I motivi, ormai sono noti: dalla famiglia al fatto che non voglia accettare squadre durante la stagione. Ora il Napoli è costretto a virare su nuovi profili.