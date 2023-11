Napoli-Conte, altro contatto: proposta a sorpresa da De Laurentiis

Sono minuti concitati per il futuro della panchina del Napoli, con Rudi Garcia sempre più vicino all’esonero e De Laurentiis alla ricerca di un nuovo tecnico.

La sconfitta contro l’Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In casa Napoli non c’è più tempo per attendere che Rudi Garcia riesca a prendere in mano le redini della squadra, i risultati ottenuti rendono necessario un cambiamento immediato. Ecco perché nelle prossime ore si attende l’annuncio dell’esonero dell’allenatore francese. Prima, però, è necessario che il Napoli trovi un sostituto all’altezza, un tecnico che sia in grado di rivitalizzare una squadra spenta e che ridia smalto ai Campioni d’Italia in carica.

Il nome che circola di più in queste ore è quello di Igor Tudor, con il quale c’è già stato un incontro in giornata a Roma e si sta discutendo sul possibile approdo in azzurro. Le parti non hanno ancora trovato l’accordo definitivo, ciò vuol dire che Tudor è vicino alla panchina azzurra, ma non è ancora certo di prenderne possesso. Ancora tanti i dettagli di cui discutere, ma intanto De Laurentiis si guarda intorno per capire se esistono anche altre strade percorribili.

Nuovo contatto per Conte, De Laurentiis prova a convincerlo promettendo l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo

La prima scelta, non è un mistero, sarebbe stata ancora quella di Antonio Conte. Il tecnico ex Tottenham fu già contattato circa un mese fa, nel corso della sosta del mese di ottobre, ma l’affare non si concretizzò visto il rifiuto da parte dell’allenatore di accettare un incarico in corsa in questa stagione. L’obiettivo di Conte è chiaro: ripartire nella prossima stagione con una nuova panchina. Eppure ciò non ha demoralizzato Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, il presidente del Napoli ha provato a convincere ancora una volta Conte ad accettare la proposta azzurra. L’incentivo a sorpresa è stata la presenza nella trattativa di un nuovo d.s., ovvero Gianluca Petrachi, da sempre vicino al tecnico salentino. Nulla da fare: anche questa ultima proposta di De Laurentiis pare sia stata rispedita al mittente.

Un grosso rammarico per tutti i tifosi del Napoli che ormai da settimane, in particolare sui social, chiedono l’ingaggio dell’ex mister della Juventus. L’affare, però, non si farà. Ecco perché De Laurentiis ha provato ad accelerare in giornata per l’ingaggio di Igor Tudor. Per ora tutto resta in stand-by, in attesa di capire quale sarà l’evoluzione della trattativa.