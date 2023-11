Garcia e il Napoli, Spalletti spiazza tutti: scappa la battuta in conferenza stampa

Luciano Spalletti torna a parlare del suo passato, in conferenza stampa ha rilasciato un commento sul Napoli e su Rudi Garcia.

Sono giorni complicati in casa Napoli. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, si fa sempre più probabile l’esonero di Rudi Garcia, che in realtà non ha mai convinto troppo da quando è approdato all’ombra del Vesuvio. Il presidente De Laurentiis è impegnato, però, prima nella ricerca di un sostituto. Tutti gli indizi portano a Igor Tudor, ma la trattativa è ancora tutta da definire.

Intanto a parlare del momento vissuto dagli azzurri è chi questi colori li ha onorati e inorgogliti, ovvero Luciano Spalletti, il tecnico dello storico terzo scudetto del Napoli e attuale CT della Nazionale Italiana. L’Italia sarà infatti impegnata nelle decisive sfide per la qualificazione a Euro 2024 con Macedonia del Nord e Ucraina. Ecco perché oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione agli impegni. L’occasione è stata utile per chiedere al commissario tecnico un parere sul momento dei Campioni d’Italia in carica, ma Spalletti ha preferito glissare, seppur qualcosa l’abbia detta, in particolare su Rudi Garcia. Ecco quanto evidenziato:

Spalletti in conferenza stampa, le parole sul momento del Napoli e su Rudi Garcia

Napoli? Non ho appunti sul Napoli (ride, ndr). Sono l’allenatore della Nazionale. È ingiusto fare paragoni con il passato, un allenatore ha le sue idee, deve essere giudicato per il lavoro che ha fatto in passato, per il tentativo che ha fatto di creare dei miglioramenti.

Dopodiché si sofferma sul suo successore sulla panchina del Napoli, Rudi Garcia:

Io stimo molto Garcia, è una persona per bene, equilibrata in questo periodo qui. Non è stato giusto confrontarlo con il passato recente della squadra. Un passato bellissimo, è stata un’emozione incredibile.

I momenti simpatici riguardanti il Napoli sono comunque proseguiti. Nel corso della conferenza stampa, infatti, Luciani Spalletti ha rivelato come i primi calciatori a giungere nel ritiro di Coverciano siano stati Jorginho, Di Lorenzo e Raspadori. E proprio su questi ultimi due c’è stata una simpatica battuta effettuata da un giornalista in sala stampa, che ha ironizzato dicendo che i due calciatori del Napoli siano arrivati di corsa per “scappare” dal club, dove attualmente si respira un’aria pesante. La battuta non è stata commentata da Luciano Spalletti, che si è invece si è limitato a proseguire oltre la conferenza stampa senza ulteriori commenti.