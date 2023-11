De Laurentiis ha scelto Tudor, ma non mancano le alternative: tre nomi in lizza, spunta un nuovo allenatore a sorpresa

Il Napoli ha iniziato i casting per trovare il successore di Rudi Garcìa: Aurelio De Laurentiis pensa ad un nome a sorpresa.

Il Napoli e Rudi Garcìa si diranno addio nelle prossime ore. Il tecnico francese, dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli, è stato praticamente esautorato. Aurelio de Laurentiis attende solo di aver trovato il sostituto prima di annunciare l’esonero. In ogni caso, mercoledì a Castel Volturno, l’allenamento non sarà diretto dall’ex allenatore di Roma e Lione.

Non solo Tudor, le alternative al croato: ipotesi a sorpresa

Il Napoli, dunque, è alla ricerca di un nuovo allenatore. In pole position c’è Igor Tudor. L’ex tecnico dell’Hellas Verona accetterebbe di buon grado il Napoli, ma c’è ancora distanza sulla lunghezza del contratto. De Laurentiis vorrebbe che il prossimo allenatore accetti un contratto fino a fine stagione. Tudor, invece, ha chiesto un biennale.

Il Napoli, dunque, cerca delle alternative. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, prova a fare chiarezza sulle possibili alternative a Igor Tudor. I nomi noti sono quelli di Fabio Cannavaro e di Walter Mazzarri con il tecnico toscano che entusiasma maggiormente la piazza in virtù degli anni memorabili a Napoli con Hamsik, Lavezzi e Cavani.

Il Corriere dello Sport, però, lancia anche un nuovo nome a sorpresa. Si tratta di Francesco Calzona, oggi ct della Slovacchia, ma che in passato è stato collaboratore di Spalletti a Napoli e vice di Sarri sempre a Napoli. Lui sarebbe una scelta a sorpresa, ma sicuramente di valore come certificano i ringraziamenti di Dries Mertens per la sua nuova vita da centravanti.