Confessione di De Laurentiis in Tribuna: c’è una frase che fa capire tutto

All’intervallo di Napoli-Empoli, De Laurentiis è sceso negli spogliatoi: la frase detta ad un amico certifica l’addio di Rudi Garcìa.

Sono da pochi minuti scoccate le 13:30 e il Napoli si ritrova in campo per il secondo tempo della sfida all’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Quello che è successo all’intervallo, però, potrebbe aver deciso il futuro della squadra. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0 con gli azzurri che non riescono a sfondare il muro eretto dai toscani nel primo tempo. Al contrario, i campioni d’Italia hanno rischiato di finire addirittura sotto nel punteggio, ma grazie ad un super Pierluigi Gollini, il risultato è rimasto in parità. La seconda frazione di gioco ripete il copione del primo tempo, anche se con l’ingresso di Khvicha Kvaratskhelia e di Piotr Zielinski il Napoli è stato certamente più pericoloso. I secondi quarantacinque minuti di gioco, con ogni probabilità saranno gli ultimi di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra.

Il Napoli, infatti, non solo non trova la via del gol, ma poi subisce al 90′ la rete dello 0-1 che preclude ogni possibilità di permanenza sulla panchina azzurra a Rudi Garcìa. Il Napoli esce sconfitto nuovamente dallo Stadio Maradona. In questa stagione sono tre le sconfitte del Napoli in Serie A. Tutte sono arrivate davanti ai propri tifosi e tutte sono arrivate prima della sosta per le Nazionali. Aurelio De Laurentiis, ora, è costretto ad agire. In pole position sembra esserci Igor Tudor, ma c’è ancora distanza sulla durata del contratto. Il Napoli vorrebbe offrire un mini contratto con opzione unilaterale per il prolungamento fino al 2025. Tudor, invece, vorrebbe un biennale per rinforzare la sua posizione all’interno dello spogliatoio fin da subito.

De Laurentiis e la frase che certifica l’esonero di Garcìa

Nello spogliatoio del Napoli, dunque, ben presto ci entrerà un nuovo allenatore. Al momento non si sa chi potrà sostituire Garcìa. Oltre a Tudor, i nomi sono quelli di Fabio Cannavaro e Walter Mazzarri. De Laurentiis, inoltre, ha chiamato nuovamente Antonio Conte, ma dal tecnico salentino non è arrivata alcuna apertura.

Nel corso dell’intervallo del match di ieri, nello spogliatoio azzurro, oltre a Garcìa c’era anche il patron azzurro. De Laurentiis ha strigliato la squadra per provare a cambiare le sorti del match, ma non è stato possibile.

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è una frase pronunciata da De Laurentiis all’intervallo che certifica l’esonero di Garcìa. Ritornando in tribuna, De Laurentiis ha incontrato un amico e dopo avergli stretto la mano ha pronunciato la fatidica frase :“Errare è umano, perseverare è diabolico”. Si attendono, dunque, sviluppi nelle prossime ore.