Ultim’ora, infortunio nel riscaldamento: un titolare del Napoli non gioca

A pochi minuti dal calcio d’inizio, c’è già un primo colpo di scena tra le file del Napoli: tegola per Garcìa.

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona per affrontare l’Empoli per la dodicesima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo per conquistare i tre punti e sorpassare il Milan in classifica.

Tegola per Garcìa, si ferma nel riscaldamento

Nel corso del riscaldamento, però, la partita ha già perso uno dei suoi protagonisti. Tra le file azzurre si è fermato nel riscaldamento un titolarissimo.

Si tratta di Alex Meret che, secondo quanto fatto sapere dal Napoli, ha subito un risentimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra.

Meret non va nemmeno in panchina, al suo posto giocherà Pierluigi Gollini.