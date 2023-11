Retroscena Napoli, l’idea di De Laurentiis per il post-Spalletti era da non credere

Emergono nuovo retroscena sulla scelta dell’allenatore del Napoli. Il dettaglio sorprende i tifosi.

Manca sempre di meno al calcio d’inizio di Napoli-Empoli. Gli azzurri si preparano ad affrontare i toscani in una sfida chiave per la classifica, e che in caso di trionfo partenopeo consegnerebbe proprio gli uomini di Garcia al terzo posto. Mentre all’ombra del Vesuvio si sogna quindi il sorpasso ai danni del Milan, emergono proprio in merito al Napoli nuovi retroscena. In particolare, essi riguardano la scelta del post Spalletti.

Retroscena Napoli, De Laurentiis pensò ad Andreazzoli

Napoli-Empoli sarà senz’altro la sfida anche di Garcia ed Andrezzoli, con questo binomio che sorprende e non poco i tifosi. Secondo Il Mattino infatti, proprio l’attuale tecnico dei toscani sarebbe stato una scelta estiva per la panchina. In particolare infatti, De Laurentiis sarebbe rimasto attratto dalla carriera da vice di Andreazzoli, apparso da allenatore in seconda sia per Spalletti all’Inter che per lo stesso Garcia in quel di Roma.

Inoltre, riecheggia ancora nella mente del patron la rimonta da 0-2 al 3-2 in quel del Castellani, divenuta celebre in casa Napoli. Secondo Il Mattino, dunque, Andreazzoli sarebbe stato concretamente in lizza per sostituire Spalletti quest’estate, prima che l’illuminazione Garcia arrivasse a folgorare De Laurentiis.