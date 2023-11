Nuovo allenatore Napoli: Del Genio bacchetta De Laurentiis

La sconfitta con l’Empoli avvicina l’esonero di Garcìa. Del Genio non risparmia le critiche a De Laurentiis sul nuovo allenatore.

Un’altra pesante sconfitta tra le mura del Maradona per il Napoli. Gli azzurri hanno perso la terza partita al Maradona in questa stagione. Questa, però, sembra spingere Rudi Garcìa verso l’esonero. Aurelio De Laurentiis ha lasciato anzitempo lo stadio ed era furioso dopo il triplice fischio.

Esonero Garcìa, Del Genio contro De Laurentiis

I tifosi del Napoli chiedono a gran voce l’esonero di Garcìa e il momento sembra essere arrivato. In pole position ci sarebbe Igor Tudor, ma De Laurentiis valuta anche Mazzarri e Cannavaro.

Quella che dovrà fare sarà una scelta da non sbagliare assolutamente e Paolo Del Genio ha voluto mettere in guardia il patron azzurro in caso di esonero di Garcìa.

Di seguito le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: