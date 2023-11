La notizia fa felici i tifosi, decisione del Napoli: succederà contro l’Empoli

I primi dettagli di un teso e fondamentale Napoli-Empoli spuntano sui social. Tifosi azzurri felici della scelta.

Si prospetta più tesa del previsto la sfida tra Napoli ed Empoli, prevista per le ore 12.30. Gli uomini di Rudi Garcia sono infatti reduci da un brutto pareggio contro l’Union Berlin, e dunque chiamati alla vittoria contro la formazione toscana. Questo, anche per scacciare il tabù pre-sosta, dove i partenopei non hanno mai centrato il successo fin qui. A poche ore dal match, quindi, ecco arrivare la prima news inerente alla sfida.

Napoli-Empoli, maglia azzurra per i padroni di casa

Una scelta non scontata nel calcio di oggi, ma confermata dagli azzurri sui social. Vista la somiglianza cromatica infatti, in molti avevano pensato ad un Napoli-Empoli giocato con entrambe le maglie da trasferta, come accaduto in altri match della giornata (Juventus-Cagliari) o anche in Salernitana-Napoli.

A sciogliere però i dubbi, lo stesso club campano, tramite un post sui social. La SSC Napoli ha infatti pubblicato da poco le prime foto dallo spogliatoio, lasciando presagire l’indosso della casacca azzurra da parte degli uomini di Garcia. Si presuppone dunque l’utilizzo del kit bianco da parte dell’Empoli.