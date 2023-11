Esonero Garcia, scelta a sorpresa di De Laurentiis dopo l’Empoli

Tempo di riflessioni in casa Napoli. Arriva la decisione della società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis dopo il ko contro l’Empoli.

È una triste domenica per il Napoli. La squadra di Rudi Garcia continua a deludere, con il recente ko contro l’Empoli che si aggiunge ad altre sconfitte subite prima della sosta per le nazionali, come quelle contro Lazio e Fiorentina. La formazione toscana di Aurelio Andreazzoli ha espugnato lo stadio Diego Armando Maradona con un gol di Kovalenko, aggiungendo ulteriore frustrazione alla tifoseria partenopea. Questa brutta e pesante sconfitta, arriva subito dopo l’amaro pari ottenuto in Champions League nella gara contro l’Union Berlino.

Il duro impatto della sconfitta contro l’Empoli ha scatenato la reazione dei tifosi, che hanno fischiato copiosamente la squadra e il tecnico Rudi Garcia al termine della partita. La contestazione dei supporter partenopei è stata fortissima, con fischi sonori indirizzati alla squadra e a Rudi Garcia. I social media sono esplosi con richieste di esonero del tecnico francese, con l’hashtag #Garciaout che si diffonde rapidamente. La delusione dei tifosi è palpabile, e la sconfitta contro l’Empoli ha rappresentato una figuraccia per il Napoli.

La decisione di De Laurentiis

Il duro ko contro l’Empoli ha scosso il popolo azzurro, portando il Napoli ad indire il silenzio stampa. Infatti, in risposta, la società guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di prendere una pausa dalla comunicazione con i media, lasciando spazio a riflessioni e valutazioni future.

Questa decisione di adottare il silenzio stampa non è nuova per il Napoli. In passato, la società ha optato per questa strategia durante momenti difficili, prima di prendere decisioni definitive. È possibile che a breve si abbiano sviluppi sulla posizione del tecnico Rudi Garcia, poiché la sua avventura a Napoli sembra avviarsi verso la conclusione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato la tribuna con un’espressione cupa dopo il gol vittoria dell’Empoli. È possibile che a breve si possa attendere un tweet del patron azzurro, che potrebbe fornire ulteriori indicazioni sul futuro della squadra.

Il pesante ko contro l’Empoli arriva in un periodo molto delicato per gli azzurri. Dopo la sosta, il Napoli riprenderà il discorso campionato con l’insidiosa trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. In seguito, gli azzurri saranno alle prese con i match contro Inter (in casa) e Juventus (in trasferta). Nel mezzo, c’è anche la partita di Champions League al Santiago Bernabeu con il Real Madrid.

Il Napoli si ritrova in una situazione difficile dopo la sconfitta contro l’Empoli e la decisione di adottare il silenzio stampa lo dimostra. L’esonero di Rudi Garcia sembra ormai scontato, mentre i tifosi manifestano la loro frustrazione e delusione. Resta da vedere quali saranno i prossimi passi della società e come il Napoli affronterà gli ostacoli che si presentano sulla strada per la ripresa.