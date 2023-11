Esonero Garcia: la decisione di De Laurentiis prima di Napoli-Empoli

A poche ore dal calcio d’inizio di Napoli-Empoli arrivano le prime novità per i tifosi azzurri. Trattasi di news inerenti Rudi Garcia.

Dimenticare il funesto pari trovato contro l’Union Berlino, tentando di sfatare anche il tabù casalingo del Maradona. Questo l’obiettivo del Napoli il 12 novembre 2023, giornata in cui è atteso l’Empoli di Andreazzoli tra le mura di Fuorigrotta. Mura che appaiono salde e calorose come sempre, alla luce dei numerosi tagliandi venduti per l’incontro delle 12.30, ma che sembrerebbero aver perso il proprio smalto. Gli azzurri non vincono infatti in casa dalla sfida contro l’Udinese, affrontando nel mezzo le debacle contro Real Madrid, Fiorentina, Milan ed appunto Union Berlino.

Contro l’Empoli vi è dunque la voglia nonché l’obbligo di tornare a vincere per regalare una nuova gioia al pubblico di casa, anche in attesa della sosta Nazionali che terrà gli azzurri lontani dal campo per ben 2 settimane. A poche ore dall’incontro, dunque, iniziano a circolare le prime voci circa la formazione che schiererà in campo Rudi Garcia, con la vera sorpresa che riguarda però proprio il tecnico in persona. A riportarla è quindi Il Mattino, con tale news che vede protagonista una scelta ad opera di Aurelio De Laurentiis.

Esonero Garcia, il gesto di De Laurentiis pre Napoli-Empoli

Come già affrontato in precedenza, l’inaspettato pareggio trovato dal Napoli contro l’Union Berlino ha notevolmente scosso le fondamenta partenopee. I tifosi sono infatti rimasti sotto shock d’innanzi ad un tale collasso azzurro in seguito alla rete del pareggio tedesca, invocando addirittura e nuovamente all’esonero per Garcia. Esonero che, ad onor del vero, De Laurentiis avrebbe dovuto prendere in considerazione a prescindere, a causa della parola data post-Milan. Il patron, dopo il pareggio contro i rossoneri, concesse infatti un ultimatum al francese, che sarebbe stato allontanato dalla panchina in caso di singolo stop contro una tra Salernitana, Union Berlino ed Empoli.

Stop che, come tutti sappiamo, è arrivato, così come sono però arrivate le parole “rimangiate” dal patron dopo il successo all’Arechi. La stessa edizione odierna de Il Mattino ne conferma dunque lo scenario, nel corso della propria analisi pre-partita. Il quotidiano ha infatti riportato della non intenzione di De Laurentiis di esonerare Garcia, come comunicato più volte sia al tecnico che alla squadra nel corso dell’ultima settimana. Il francese rimarrà sulla panchina del Napoli almeno fino a fine stagione, con tale gesto che potrebbe esser stato compiuto dal presidente per cercare di unire ancor di più l’ambiente. La scelta, dunque è ormai presa e sicura, salvo clamorosi colpi di scena contro l’Empoli. Colpi di scena che, francamente, non ci auguriamo di vivere.