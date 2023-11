Esonero Garcia, De Laurentiis furioso: l’annuncio

Un’altra sconfitta al Maradona fa tornare Garcìa in bilico: De Laurentiis furioso, c’è l’annuncio sul futuro.

Il Napoli esce sconfitto dal Maradona anche contro l’Empoli. Per la terza volta in stagione, gli azzurri non vincono prima della sosta per le Nazionali. Il gioco espresso dal Napoli ha lasciato ancora una volta a desiderare e la sconfitta è la naturale conseguenza di quanto fatto vedere in campo.

Esonero Garcìa, la furia di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è furioso in questi minuti. Il Napoli ha indetto il silenzio stampa e nessun tesserato azzurro parlerà nella giornata di oggi.

Rudi Garcìa torna in bilico e sta volta sembra che le strade del francese e del Napoli possano realmente separarsi. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, riferisce come il Napoli stia facendo alcune valutazioni interne. De Laurentiis era furioso a fine partita e ha lasciato lo stadio prima del fischio finale.