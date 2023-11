Esonero Garcia, De Laurentiis deciso: l’ha già comunicato

La notizia era nell’aria, ma ora si prospetta a raggiungere i connotati di ufficialità. Gli aggiornamenti arrivano da Napoli.

Non c’è più fondo. Napoli-Empoli rappresenta infatti il picco più basso degli ultimi anni azzurri, sconfitti dai toscani all’interno delle mura del Maradona, che a tutti gli effetti ha perso la propria efficacia nei confronti degli avversari. In quel di Fuorigrotta, le vittorie stagionali sono solo 2, con i pareggi che ammontano ad 1 e le sconfitte addirittura a 4. Quella maturata però contro l’Empoli di Andreazzoli ha fatto più male del previsto, e non solo per la rete di Kovalenko arrivato al 90° minuto.

I partenopei hanno perso il proprio smalto, il proprio mordente e la propria brillantezza. I tifosi sono stanchi, i giocatori esausti e, con qualche settimana di ritardo, anche De Laurentiis avrebbe definitivamente perso la pazienza. Il gesto del patron non ha infatti lasciato dubbi, con le prime news che hanno cominciato a balzare all’impazzata in rete nell’immediato post Napoli-Empoli.

Garcia esautorato, De Laurentiis furioso con il tecnico

Quanto successo nei meandri del Diego Armando Maradona post Napoli-Empoli ha dell’incredibile, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. In particolare, le telecamere avevano già beccato un De Laurentiis furioso abbandonare la tribuna d’onore dell’impianto in seguito alla rete dello 0-1 di Kovalenko, ma quanto dichiarato dal quotidiano rosa ha aggiunto ulteriori dettagli ad una vicenda che appare surreale.

Secondo la Gazzetta, dunque, De Laurentiis avrebbe addirittura evitato il confronto con Garcia una volta giunto negli spogliatoi, non regalando al tecnico francese neanche uno sguardo. In particolare, la visita del presidente nei meandri della struttura sarebbe infatti servita solo a convocare Micheli, Meluso e Sinicropi per una riunione speciale, oltre che a discutere con i calciatori del risultato finale del match.

Il summit sopracitato, secondo la Gazzetta, dovrebbe quindi avere inizio nelle prossime ore, e dovrebbe servire per decidere il prossimo allenatore del Napoli. Garcia, difatti, non è più l’allenatore degli azzurri ad oggi, nonostante non sia ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Ciò che appare come sicuro, è però che il francese non sarà presente in quel di Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti prevista mercoledì, con tale decisione presa da De Laurentiis in persona. Per un francese esautorato, dunque, ecco che i primi nomi iniziano a circolare. Il quotidiano rosa, in particolare, riporta i profili di Conte, Tudor, Mazzarri e Fabio Cannavaro come oggetto di discussione in casa Napoli, con aggiornamenti previsti quindi nelle prossime ore.