Esonero Garcia, c’è un nome in pole position per De Laurentiis

L’esonero di Rudi Garcìa sembra sempre più vicino. Aurelio De Laurentiis sembra aver scelto il sostituto: svelato il nome in pole position.

Il Napoli oggi ha affrontato l’Empoli nel suo primo lunch match del mese. Gli azzurri dovevano assolutamente vincere per superare il Milan in classifica e garantirsi un po’ di serenità nel corso della sosta per le Nazionali. Fino a questo momento, prima delle due precedenti soste per le Nazionali, il Napoli non aveva mai vinto. In entrambi i casi sono arrivate due sconfitte. Prima contro la Lazio di Maurizio Sarri e poi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Oggi contro l’Empoli, dunque, Rudi Garcìa aveva l’opportunità di sfatare un tabù e di regalarsi un paio di settimane di serenità.

Così non è stato. La partita di oggi ha visto un Napoli ancora una volta senza idee in campo. Il cambio tattico voluto da Garcìa non ha sortito gli effetti sperati. La squadra, al contrario, è apparsa ancora più in stato confusionale. La presenza di Simeone come punto fisso in attacco e con Raspadori alle sue spalle, ha reso ancora più lento, macchinoso e prevedibile l’attacco del Napoli. L’Empoli di Aurelio Andreazzoli, dunque, ha avuto vita facile nell’arginare le avanzate azzurre. La scelta poi di Garcìa di lasciare in panchina Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia si è rivelata ancora più scellerata. Quando sono entrati nella ripresa, infatti, il Napoli ha dato l’impressione di poter far male.

La sconfitta maturata oggi, potrebbe aver segnato la parola fine sulla storia d’amore, mai sbocciato tra il Napoli e Garcìa. Aurelio De Laurentiis, infatti, è furioso e ha lasciato lo Stadio Maradona prima del triplice fischio.

Esonero Garcìa, De Laurentiis ha scelto il sostituto

I tifosi chiedono a gran voce l’esonero del tecnico francese. Aurelio De Laurentiis, sembra quasi costretto a procedere con l’esonero di Garcìa. Al momento la situazione sembra irrimediabilmente compromessa tra il Napoli e Garcìa.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che il patron azzurro abbia un suo preferito per la panchina del Napoli.

Igor Tudor sembra il preferito di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico croato è pronto ad accettare un contratto fino a fine stagione.

L’ex Verona, però, non è l’unico in corsa per la panchina azzurra. Sempre secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, pare che De Laurentiis stia considerando anche le ipotesi Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro che oggi era presente al Maradona.