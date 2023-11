De Laurentiis consiglia Garcia, tutto vero: cos’è successo durante l’allenamento del Napoli

Si scalda il clima pre Napoli-Empoli, con le ultime indiscrezioni che fanno sussultare i tifosi azzurri. Protagonisti, Garcia e De Laurentiis.

Il Maradona è pronto a ruggire per l’ultima volta prima della sosta, per un Napoli-Empoli dal significato chiave. L’attesa cresce in previsione dell’incontro delle ore 12.30, atteso sotto una pioggia torrenziale ma soprattutto d’innanzi al solito e rumoroso pubblico di Fuorigrotta. Gli azzurri sono quindi chiamati a rispondere a quanto visto contro l’Union Berlino, dato che il pareggio contro i tedeschi ha notevolmente scosso l’ambiente. Lo stesso ambiente che ora teme per quanto avvisato dall’odierna edizione de La Repubblica, chiara e diretta sull’attuale momento targato Napoli.

Da Castel Volturno le scene sono tutt’altro che idilliache, e potrebbero rappresentare una concreta risposta a quanto visto ultimamente sul campo. Le rivelazioni del quotidiano hanno infatti lasciato interdetti molti tifosi.

Napoli-Empoli, il retroscena da Castel Volturno

Non accennano a terminare le numerose polemiche in ottica Napoli. Quanto accaduto nel corso della rifinitura in quel di Castel Volturno, in vista del match contro l’Empoli, ha infatti ben presto fatto il giro dei quotidiani, con La Repubblica particolarmente impegnata nel ricostruire gli eventi. Secondo il giornale citato infatti, De Laurentiis avrebbe assistito nuovamente all’ultimo atto della preparazione azzurra all’SSCN Konami Training Center, prima di confrontarsi nuovamente con Garcia in merito alle scelte di formazione. Una scena ormai divenuta consuetudine in quel di Castel Volturno, nonché motivo di stress per il tecnico francese.

La Repubblica riporta infatti di un ambiente pesante proprio a causa di ciò, con un Garcia alquanto teso e sotto pressione d’innanzi ad una presenza così fissa e costante come quella di De Laurentiis. Il francese sarebbe infatti entrato in un loop di incertezze e dubbi vari, con l’obiettivo man mano passato dall’essere la vittoria al salvataggio del proprio ruolo. Questo spiegherebbe infatti la poca voglia di richiare dimostrata ultimamente dall’ex Roma, affidatosi spesso ai soliti lasciando in panchina i vari Simeone, Lindstrom ed Elmas. Uno schema trito e ritrito all’ombra del Vesuvio, e che potrebbe costare caro agli stessi azzurri. L’eccessivo adagiarsi sulle scelte sicure da parte di Garcia ha infatti trovato sfogo nella mancanza di mordente nei partenopei contro l’Union Berlino, a conferma di quanto detto nelle ultime settimane. La prova con l’Empoli assume quindi un’importanza vitale per la squadra campana, chiamata alla vittoria nonché a scacciare tali voci ed insicurezze ancora ridondanti.