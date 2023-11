Cannavaro nuovo allenatore del Napoli? Rivelazione di SKY

L’esonero di Garcìa sembra ad un passo e in molti hanno pensato a Fabio Cannavaro come possibile sostituto: arriva la rivelazione da Sky.

Napoli-Empoli potrebbe essere l’ultima partita di Rudi Garcìa sulla panchina degli azzurri. La sconfitta maturata al termine dei 90′ è la logica conseguenza di quanto espresso dal Napoli in campo. La prestazione del Napoli è stata ancora una volta negativa e gli azzurri hanno fallito il sorpasso al Milan. Aurelio De Laurentiis è furioso e ha lasciato lo stadio al momento del gol dell’Empoli.

Post Garcìa, la rivelazione su Cannavaro

Allo Stadio Maradona, quest’oggi, erano presenti anche i fratelli Cananvaro. Dopo la sconfitta contro l’Empoli in molti hanno pensato che quello potesse essere un segnale verso il prossimo allenatore del Napoli.

Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky per svelare un retroscena sulla loro presenza. I fratelli Cannavaro, infatti, non sono stati invitati da De Laurentiis. Inizialmente loro non sedevano vicini al patron azzurro. De Laurentiis, una volta visti allo stadio, ha chiesto loro di avvicinarsi per vedere la partita insieme.