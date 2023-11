Ancora proteste Ultras: il Napoli rischia una sanzione

Sorprende e non poco l’evento accaduto in casa Napoli. I tifosi sono ora preoccupati da possibili sanzioni da parte della Lega.

Napoli è stata da poco protagonista di una protesta senza eguali trasmessa in tutta Italia, e che ha portato al significativo evento nella serata dell’11 novembre. In particolare, il dettaglio non è passato inosservato d’innanzi agli occhi dei tifosi azzurri, tanto sorpresi quanto preoccupati. Si teme infatti adesso per le possibili ripercussioni da parte della Lega, ben nota per intervenire con il pugno di ferro in casi simili. Ma andiamo ad analizzare con calma e nel dettaglio l’accaduto di un turbolento sabato sera.

Napoli Basket, i tifosi “boicottano” l’inno d’Italia

La serata dell’11 novembre 2023 rimarrà per sempre impressa nelle menti di tutti gli appassionati di basket partenopei. All’interno della Fruit Village Arena PalaBarbuto infatti, la Gevi Napoli è riuscita a portare a casa la 5ª vittoria stagionale nel campionato di Serie A, andando a dormire da 5ª forza momentanea dell’LBA in attesa degli impegni delle avversarie. Contro Varese difatti, è andata di scena una delle partite più memorabili degli ultimi anni italiani, conclusasi sul risultato di 97-96 per gli azzurri, vincitori con il brivido a causa dell’ultimo ferro colpito dalla formazione lombarda sulla sirena.

Una vittoria tutt’altro che scontata per gli uomini di Milicic dato che, nonostante la partenza in negativo in campionato, la squadra di Varese ha potuto contate su ottime scelte come McDermott, Brown ed il veterano Cauley-Stein. Sugli scudi per il Napoli, però, il solito Zubcic da 24 punti, accompagnato questa volta da un super Jacob Pullen da 33 punti e 6 assist. Una serata, come già accennato, indimenticabile, ma che promette di passare alla “storia” soprattutto per quanto accaduto nel pre-partita. Per chi non lo sapesse infatti, la LBA è solita riprodurre l’inno d’Italia nei vari palazzetti a pochi secondi dall’inizio dei propri match, con tale usanza che ha però trovato più di qualche intoppo tra le mura di Napoli.

I tifosi partenopei, a causa delle solite discriminazioni territoriali e del proprio senso d’appartenenza alla terra napoletana, hanno più volte rigettato eventi simili. Emblematici sono stati infatti i fischi arrivati dalle tribune in occasione del match contro Milano durante l’inno, poi evolutisi in un semplice voltare le spalle al campo da parte degli Ultras dopo l’arrivo di una multa salata ai danni della società. Contro Varese, però, ecco arrivare la sorpresa. Pochi secondi prima del match, infatti, lo speaker azzurro ha annunciato che l’inno di Mameli non sarebbe stato riprodotto, provocando un boato di gioia all’interno della Fruit Village Arena PalaBarbuto. Un gesto forte e significativo, accolto molto bene dai tifosi. Nell’animo di questi ultimi non hanno però tardato a nascere i primi dubbi. Conoscendo il pugno duro della Lega infatti, non sono escluse multe e pesanti sanzioni nei confronti della Gevi Napoli.