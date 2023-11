Vincere con l’Empoli per sfatare un tabù: non è ancora successo in stagione

Domani il Napoli sfiderà l’Empoli al Maradona. In vista del match, c’è un dato su Rudi Garcìa che spaventa i tifosi azzurri. Il calcio d’inizio di Napoli-Empoli è fissato per domani alle 12:30. Gli azzurri, dunque, giocheranno il primo lunch match della stagione. C’è qualche incognita su quale possa essere l’adattamento della squadra in una situazione mai affrontata quest’anno. Napoli-Empoli, dato preoccupante in vista di domani Domani il Napoli sarà spinto da uno Stadio Maradona gremito. Nonostante l’inizio di stagione al di sotto delle aspettative, i tifosi non faranno mancare il proprio supporto alla squadra. Il Napoli, però, domani non dovrà vincere solo contro l’Empoli ma anche contro la statistica. C’è un doppio dato, infatti, che preoccupa i tifosi azzurri. In questa stagione, infatti, il Napoli non è mai riuscito a vincere prima di una sosta per le Nazionali. Già questo è un dato molto negativo per il Napoli, ma ce né un altro che rischia di mettere ancora più paura. Gli azzurri, infatti, non hanno mai vinto dopo una sfida di Champions League. Un dato preoccupante se si pensa che gli azzurri convivono con le sfide infrasettimanali da oltre 10 anni. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Home » Ultime sul Calcio Napoli, le news » Vincere con l’Empoli per sfatare un tabù: non è ancora successo in stagione