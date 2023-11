Un nuovo Dybala per il Napoli: è una stella classe 2005

Il Napoli sta iniziando a studiare per il futuro e per portare in azzurro il “nuovo Dybala”: ecco di chi si tratta.

Gli azzurri hanno iniziato un progetto molto importante per le prossime stagioni e possono già iniziare a capire quali calciatori andare a prendere. La società vuole abbattere i costi e hanno già avviato questa situazione all’inizio di questa stagione.

Il recente passato ha insegnato che il club partenopeo sa lavorare bene sui giovanissimi, anche non troppo conosciuti, per far sì che la rosa possa migliorare continuamente e possa diventare un vero e proprio esempio di calciomercato per tante altre società.

Calciomercato Napoli, c’è un nome nuovo per gli azzurri

Lo scouting del Napoli è sempre molto attento allo sviluppo della rosa anche dal punto di vista economico e la volontà è quella di andare a trovare i migliori talenti in giro per il mondo. La situazione è già sotto il controllo della dirigenza che intende anticipare tanti top club per non farsi scappare i nuovi gioielli.

L’esempio lampante porta sempre il nome di Khvicha Kvaratskhelia, uno dei calciatori giovani più forti del panorama mondiale che ha aumentato il desiderio della dirigenza di trovare calciatori di questo calibro.

Per il Napoli si apre, per l’estate, una nuova opportunità molto ghiotta che porta a un altro giovanissimo talento. Si tratta di Noah Donovan Sahsah, calciatore danese di proprietà del Copenaghen che sta già mettendo in mostra le sue grandi doti offensive nonostante la giovanissima età. Classe 2005, ha da pochissimo compiuto 18 anni ma è già sul taccuino di molti top club.

Jolly offensivo che può muoversi su tutto il fronte, dopo 4 giornate di Youth League è ai primi posti della classifica marcatori nonostante non sia parte della squadra più forte della manifestazione europea giovanile. Il suo talento ricorda molto quello dei campioni argentini che sono passati in Italia, tanto che in Danimarca sono soliti chiamarlo “il nuovo Dybala”. Ha caratteristiche simili alla Joya della Roma e per questo motivo piace ai club di un certo spessore.

Un anno fa ha firmato il suo primo contratto da professionista e ora il suo talento è già sulla bocca di tutti. Il Napoli potrebbe tentare di portarlo in azzurro alla fine di questa stagione, per poi integrarlo subito in rosa o lasciarlo in prestito in un altro club di Serie A o ancora al Copenaghen per fargli maturare esperienza. Ad oggi il club danese non ha ancora intenzione di cederlo ma per cifre vicine ai 5 milioni di euro possono salutarlo.