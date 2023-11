Traballa la panchina di Serie A: la società valuta l’esonero dell’ex Napoli

Non solo Rudi Garcìa in bilico, anche un altro club di Serie A pensa al cambio in panchina: a rischio l’ex Napoli.

Il Napoli sta affrontando una stagione complicata. Gli azzurri non riescono ad avere continuità di risultati e gli errori che vengono fatti in partita sono figli di una grande disorganizzazione tattica. Il gol subito in Champions League contro l’Union Berlino è la dimostrazione più chiara di ciò. Il Napoli, infatti, ha subito gol in contropiede sugli sviluppi di una calcio d’angolo a favore. Anche contro la Salernitana gli azzurri hanno rischiato su un episodio simile. Uno degli aspetti da curare maggiormente, dunque, sono le chiusure preventive, aspetto dove il Napoli era fenomenale nella passata stagione: basta ricordare il rientro poderoso di tutti gli effettivi nel match contro il Sassuolo. Fortunatamente per il Napoli, il pareggio maturato al termine dei novanta minuti contro l’Union Berlino non ha compromesso il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, ma in campionato sono diversi i punti persi per disattenzioni difensive.

Il Napoli, dunque, riflette anche sull’operato del nuovo tecnico azzurro Rudi Garcìa. Il tecnico francese è arrivato a Napoli convinto di poter dare il suo contributo alla squadra per provare a ripetere quanto di straordinario fatto nella passata stagione, ma così sembra non essere. Dopo la vittoria dello scudetto con oltre 15 punti di vantaggio sulla Lazio, prima inseguitrice, le aspettative erano elevatissime, ma al momento il Napoli sta tradendo attese.

I tifosi vogliono da tempo l’esonero di Rudi Garcìa e nel corso della scorsa sosta per le Nazionali sembrava essere veramente ad un passo. Le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis a margine di una ‘tavola rotonda’ tenutasi all’Università Luiss di Roma, sembravano un preludio all’addio. Al suo posto sembrava ormai tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte, ma l’accordo con il tecnico salentino non è mai arrivato. Il Napoli, dunque, ha deciso di proseguire con Garcìa.

Traballa un’altra panchina di Serie A: è un ex Napoli

Rudi Garcìa, nonostante la conferma, resta ancora in bilico. Il match di domani contro l’Empoli può essere decisivo. Oltre ala Napoli, però, anche un altro club di Serie A sta pensando di dare una scossa alla squadra cambiando l’uomo seduto in panchina.

L’Hellas Verona non ha iniziato benissimo la nuova stagione. Gli scaligeri, dopo essersi salvati solo allo spareggio contro lo Spezia nella passata stagione, vogliono vivere un’annata più tranquilla. Al momento si trovano in piena zona retrocessione e sul banco degli imputati è finito Marco Baroni, ex Napoli. L’Hellas Verona, dunque, sta pensando all’esonero.

Secondo SkySport, tra i possibili sostituti di Baroni ci sono: Davide Nicola, Davide Ballardini e Daniele De Rossi.