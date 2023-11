Possibile scelta a sorpresa di Garcia: può giocare contro l’Empoli

Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro l’Empoli. Rudi Garcìa pensa ad una mossa a sorpresa dal primo minuto.

Cresce l’attesa per il match di domani tra Napoli e Empoli. Gli azzurri sfideranno i toscani in un match valido per la dodicesima giornata di Serie A. I campioni d’Italia in carica avranno un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, per non perdere il treno di testa comandato da Inter e Juventus. Il pareggio a sorpresa contro l’Union Berlino ha destabilizzato l’ambiente azzurro. Fortunatamente il percorso in Champions League non è compromesso, ma il pareggio è figlio di errori difensivi che stanno portando via punti pesanti al Napoli.

L’Empoli arriva alla sfida non al meglio. I toscani occupano la penultima posizione in classifica e sono in piena lotta per a retrocessione. Con l’arrivo di Aurelio Andreazzoli in panchina, i toscani sono in leggera ripresa. I sette punti conquistati fino a questo momento, infatti, sono arrivati tutti sotto la guida tecnica dell’ex Roma. I toscani, per il match di domani non potranno contare nemmeno su uno dei giocatori di maggior classe, ovvero Tommaso Baldanzi. Nell’allenamento odierno il trequartista classe 2003 ha subito un trauma contusivo alla caviglia che non gli permetterà di prendere parte al match di domani e nemmeno di rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21. Un duro colpo per l’Empoli che perde il suo gioiellino seguito in estate dai top club di Serie A tra cui anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Garcìa pronto ad una mossa a sorpresa in vista dell’Empoli

Come detto, il Napoli ha la necessità di conquistare una vittoria domani. Oltre che per la classifica, i tre punti sono fondamentali anche per il morale della squadra. Gli azzurri, infatti, vorrebbero attraversare con maggior serenità la sosta per le Nazionali. Questo non è stato possibile fino a questo momento perchè gli azzurri, prima delle soste, hanno perso contro la Lazio e poi contro la Fiorentina.

Una vittoria, inoltre, sarebbe importante anche per dare serenità a Rudi Garcìa che potrebbe sentirsi più al sicuro sulla panchina azzurra.

Il tecnico francese, inoltre, ha pronta una mossa a sorpresa per il match di domani. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini ai microfoni di SkySport, pare che Rudi Garcìa sia pronto a schierare dal primo minuto Juan Jesus.

Dato che non è stato convocato dal Kosovo per il recupero del match contro Israele, Amir Rrahmani dovrebbe essere del match. Per questo motivo a lasciar spazio a Juan Jesus dovrebbe essere Natan.