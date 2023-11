Napoli-Empoli, brutte notizie da Castel Volturno: si ferma il centrocampista

Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro l’Empoli: arrivano brutte notizie da Castel Volturno per Rudi Garcìa.

Domani alle 12:30 il Napoli scenderà in campo allo Stadio Maradona per il primo lunch match della stagione. Gli azzurri affronteranno l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. L’obiettivo per Di Lorenzo e compagni può essere solo la vittoria per trascorrere una sosta più tranquilla.

Report allenamento: Garcìa perde un centrocampista

Anche oggi il Napoli si è allenato all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri si sono allenati agli ordini di Rudi Garcìa e non è ancora noto se fosse presente anche Aurelio De Laurentiis a seguire la seduta odierna.

Alla vigilia del match contro l’Empoli, Garcìa perde un centrocampista. Si tratta di Diego Demme che oggi non si è allenato a causa di un risentimento muscolare.

Di seguito il report dell’allenamento odierno:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli, in programma domani alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per la 12esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla, lavoro tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Demme non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia destra.

FONTE: SSC NAPOLI