Napoli-Empoli, Andreazzoli parla in conferenza: belle parole per Garcia

Manca sempre meno alla sfida di domani allo Stadio Maradona tra Napoli e Empoli. Le parole di Andreazzoli in conferenza.

Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 di domani allo Stadio Maradona. Gli azzurri giocheranno il primo lunch match dell’anno e lo faranno contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Un match complicato, contro una squadra che è in leggera ripresa dopo un inizio di stagione difficile.

Il Napoli non arriva al meglio alla sfida. Il pareggio contro l’Union Berlino ha rimesso in discussione la panchina di Garcìa che ora deve necessariamente vincere per trascorrere un po’ più sereno la sosta per le Nazionali.

Andreazzoli difende Garcìa in conferenza

Il Napoli deve necessariamente vincere domani per non perdere definitivamente il treno di Inter e Juventus che volano spedite in vetta alla classifica. Il tecnico francese dovrà fare ancora a meno di Victor Osimhen, ma Raspadori non sta facendo rimpiangere più di tanto il centravanti nigeriano.

Per scelta della società, Rudi Garcìa non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match. Aurelio Andreazzoli, invece, ha parlato con la stampa pochi minuti fa. Il tecnico ha presentato il match di domani e poi ha parlato anche del Napoli e di Garcìa.

Di seguito quanto evidenziato: