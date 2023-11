Lecce-Milan, partita folle al Via del Mare: Napoli interessato, grande chance domani

Succede di tutto al Via Del Mare. Il Milan pareggia a Lecce e ora il Napoli ha un’occasione d’oro per il sorpasso.

Si è appena concluso il match tra Lecce e Milan. Al Via Del Mare è stata una partita incredibile con colpi di scena a profusione. I rossoneri perdono Rafa Leao per infortunio e poi si portano in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Giroud e Reijnders. La partita sembra indirizzata, ma il Lecce è vivo e nella ripresa pareggia in 5 minuti grazie alle reti di Sansone e Banda.

Nei minuti finali succede di tutto. Olivier Giroud viene espulso per proteste che manifestano tutta la frustrazione del Milan. Sul capovolgimento di fronte il Lecce passa in vantaggio con un bolide dalla distanza di Piccoli. Arriva però, l’intervento del Var che annulla la rete e strozza in gola la gioia del popolo salentino per una rimonta clamorosa.

Il Lecce fa un regalo al Napoli: lo scenario

Il risultato del Via Del Mare fa sicuramente felici i tifosi azzurri. Lì dove il Napoli si è imposto per 4-0, il Milan ha rischiato di crollare e ha conquistato solo un punto.

In classifica i rossoneri arrivano a quota 23 punti e fanno un regalo agli azzurri. Il Napoli, che domani sfiderà l’Empoli al Maradona, avrà la possibilità di superare i rossoneri in classifica e conquistare la terza posizione in classifica.