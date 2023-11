Dalla Ligue 1 al Napoli: il 2003 francese piace agli azzurri

Il Napoli inizia a muoversi sul mercato in vista di gennaio. Due i nomi che gli azzurri seguono con maggiore attenzione.

L’attenzione del Napoli è tutta per il match di domani contro l’Empoli. Gli azzurri ospiteranno allo Stadio Maradona la squadra di Aurelio Andreazzoli in un match che dirà tanto della stagione del Napoli. I ragazzi di Rudi Garcìa avranno una ghiotta occasione domani. Il Milan di Stefano Pioli, infatti, ha pareggiato questo pomeriggio contro il Lecce al Via Del Mare. Per gli azzurri, dunque, domani ci sarà la possibilità di scavalcare il Milan in caso di vittoria contro l’Empoli.

Per Di Lorenzo e compagni, inoltre, la vittoria è l’unico risultato possibile. Il Napoli ha bisogno di tre punti sia per la classifica, in modo da non perdere il treno di testa capitanato da Inter e Juventus, sia per il morale. Una vittoria domani, infatti, garantirebbe un sosta per le Nazionali più tranquilla. Questo non è ancora accaduto in questa stagione. Prima delle due soste precedenti, infatti, il Napoli ha perso prima contro la Lazio di Maurizio Sarri e poi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Entrare nella sosta con una vittoria sarebbe, dunque, di vitale importanza per l’intero ambiente azzurro.

Anche Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, beneficerebbe di una vittoria. Il pareggio a sorpresa contro l’Union Berlino ha fatto ripiombare il tecnico in bilico. Le continue voci di un esonero possono certamente destabilizzare anche un allenatore esperto come quello francese. La vittoria, invece, rinsalderebbe la sua posizione sulla panchina del Napoli e gli permetterebbe di lavorare con più spensieratezza durante la sosta.

Il Napoli guarda al futuro: due i nomi nel mirino degli azzurri

Come detto, l’attenzione del Napoli è tutta sul match di domani. La dirigenza azzurra, però, sta già programmando i prossimi mesi. Sarebbe ben due i giocatori finiti nei radar dello scouting partenopeo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare il Napoli sia alla ricerca di un centrocampista. Diego Demme lascerà Napoli a fine stagione, mentre Gianluca Gaetano potrebbe partire già a gennaio.

Secondo quanto afferma la “Rosea“, pare che il Napoli abbia individuato in Albert Grønbæk e Rayan Cherki due possibili rinforzi a centrocampo.

Il primo è un centrocampista centrale classe 2001 del Bodo-Glimt. In questa stagione, tra spareggi e partite ai gironi di Conference League ha messo a segno 4 gol e collezionato un assist in 10 partite. Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato si aggira attorno ai 7,5 milioni di euro.

In cima alla lista del Napoli, però, c’è Cherki, Si tratta di un trequartista che sta impressionando tra le file del Lione di Fabio Grosso. Si tratta di un classe 2003 che in questa stagione ha fornito un solo assist in Ligue 1. Il Lione sta attraversando un momento complicato, ma Cherki è stato uno dei pochi a farsi notare in questo avvio di stagione. Sempre secondo Transfermarkt il suo valore di mercato si aggira attorno ai 30 milioni di euro.