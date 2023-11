“Vuole andare in Premier League”, l’annuncio di mercato gela il Napoli

“Vuole la Premier League”: il Napoli resta gelato, arriva un annuncio di mercato che stravolge i piani del club di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli non sta attraversando un momento facile. Gli azzurri hanno pareggiato mercoledì sera contro l’Union Berlino allo Stadio Maradona. I tedeschi arrivavano da 12 sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Il Napoli ha subito un gol su contropiede che certifica il momento negativo azzurro e una mancanza di organizzazione difensiva che sta mettendo alle corde gli azzurri. Fortunatamente il risultato non ha un grande impatto sulla qualificazione agli ottavi di finale; la vittoria del Real Madrid sul Braga ha permesso al Napoli di allungare sui rivali portoghesi.

Questo pareggio, però, porta con sé aspetti negativi dal punto di vista mentale. Il Napoli, infatti, sembrava in leggera ripresa dopo la vittoria contro la Salernitana, ma questo pareggio ha fatto ripiombare l’intero ambiente Napoli nello sconforto. Rudi Garcìa è tornato ad essere in bilico. Il tecnico francese non riesce a guadagnarsi la fiducia del suo presidente e ormai sembra essersi rassegnato ad essere messo in discussione dopo ogni risultato negativo. Nel lunch match di domenica, il Napoli dovrà sfidare l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per rimanere quantomeno al quarto posto in classifica e non perdere il treno di Inter e Juventus sempre più in fuga. In caso di risultato negativo, il Napoli sarà costretto a vivere un’altra sosta per le Nazionali turbolenta e ci potrebbero essere decisioni definitive in merito al futuro di Rudi Garcìa.

Cattive notizie per il Napoli: tifosi disperati

La stagione fino a questo momento non è stata entusiasmante. Dopo la grande gioia per lo scudetto vinto nella passata stagione, gli azzurri non riescono a ripetersi. I tifosi chiedono l’esonero di Garcìa e c’è molta rabbia nei confronti della società.

Per i tifosi del Napoli, però, sembra che il periodo negativo sia destinato a durare ancora a lungo. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che ci siano novità riguardo al futuro di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, al momento fermo ai box per un infortunio di natura muscolare, è rientrato a Napoli nei giorni scorsi. Il suo contratto scade nel 2025, ma sembra non ci siano margini di rinnovo: ora spunta anche un suo desiderio per il futuro. Secondo Tuttomercatoweb, pare che Victor Osimhen voglia volare in Premier League. Il suo futuro, dunque, appare sempre più lontano da Napoli.

