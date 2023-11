Sorpresa Napoli, si segue il nuovo De Zerbi: può sostituire Garcia

Il Napoli è scontento di Rudi Garcìa e segue il nuovo De Zerbi: svelato quando può arrivare sulla panchina azzurra.

L’avvio di stagione del Napoli è al di sotto delle aspettative. Gli azzurri non riescono a trovare continuità di risultati e le prestazioni offerte preoccupano la società e l’intera piazza partenopea. Rudi Garcìa è finito più volte in bilico e dopo il pareggio a sorpresa contro l’Union Berlino è finito nuovamente in dubbio.

Nel corso della scorsa sosta per le Nazionali si pensava che a sostituire Garcìa sarebbe arrivato Antonio Conte. L’accordo con il tecnico salentino non è arrivato e gli azzurri hanno continuato con Garcìa. Il club partenopeo, però, non segue solo l’ex allenatore di Tottenham e Inter.

Sostituto Garcìa, il Napoli insegue il nuovo De Zerbi

Il Napoli, nelle ultime stagioni, ha ottenuto grandi risultati quando sulla panchina c’erano allenatori di campo e non grandi nomi come ad esempio Carlo Ancelotti.

Aurelio De Laurentiis, dunque, segue con attenzione profili simili a Luciano Spalletti e a Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, pare che nel mirino del Napoli sia finito Francesco Farioli. Il tecnico italiano, dopo un breve parentesi in Turchia, siede ora sulla panchina del Nizza. La squadra della costa azzurra è a sorpresa prima in classifica in Ligue 1 e i meriti sono soprattutto dell’emergente tecnico italiano.

Il contratto di Farioli lo lega al Nizza fino al 2025 e il Napoli lo segue per sostituire Garcìa, ma non nell’immediato, nonostante il forte malcontento verso il tecnico francese.