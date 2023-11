“Si è presentato con un block notes”, assurda rivelazione: riguarda Spalletti

Garcìa è sempre più in bilico e ora spunta un clamoroso retroscena sulla cena della scorsa estate tra De Laurentiis e Spalletti.

Il Napoli sta vivendo una stagione complicatissima. I campioni d’Italia sono stati molto altalenanti in questa stagione. Altalenante è anche la situazione di Rudi Garcìa. Il tecnico francese non è ancora sicuro della sua permanenza sulla panchina azzurra. Tutto dipende dai risultati. Dopo le convincenti vittorie contro Udinese e Lecce, sembrava che Garcìa fosse destinato a restare sulla panchina del Napoli, ma la bruttissima sconfitta contro la Fiorentina aveva portato ad una sosta per le Nazionali infernale. In molti, infatti, davano per certo l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Al rientro dalla sosta sono arrivati nuovi segnali incoraggianti, ma il pareggio di mercoledì contro l’Union Berlino ha rimesso in discussione la panchina del tecnico francese.

Chi non ha dubbi sul futuro del proprio allenatore, sono i tifosi azzurri. Quasi tutti chiedono, infatti, a gran voce l’esonero dell’ex Roma e Lione. In molti sperano che questo arrivi il prima possibile per provare a salvare una stagione che sembra destinata ad essere disastrosa. L’obiettivo minimo è la qualificazione alla prossima Champions League. Un mancato arrivo tra le prime quattro sarebbe un problema enorme per le casse del Napoli. Gli introiti della Champions, infatti, sono necessari per poter autosostenersi economicamente.

Spalletti-De Laurentiis: clamoroso retroscena

Quello che danneggia moltissimo l’operato di Garcìa è ovviamente il paragone con il Napoli di Luciano Spalletti dello scorso anno. Quella squadra era una schiacciasassi capace di imporsi su corazzate molto più forti come il Liverpool per 4-1 ed entusiasmare l’Europa intera. I tifosi, rimpiangono Spalletti e ora spunta una clamorosa rivelazione sul tecnico.

Al termine della scorsa stagione ha fatto molto discutere una cena in un noto ristorante partenopeo tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. I due si sarebbero incontrati per ridiscutere il futuro e magari trovare un accordo per proseguire insieme.

Il patron azzurro era convinto di poter parlare senza problemi di futuro con il tecnico che ha regalato lo scudetto al Napoli, ma potrebbe non essere così. Antonio Corbo e Valter De Maggio ha svelato un clamoroso retroscena riguardo quella famosa cena ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo loro, infatti, pare che Luciano Spalletti si sia presentato con un block notes all’incontro con l’allora suo presidente. Su questo block notes ci sarebbero stati appuntati tutti gli “sgarbi” fatti dal patron azzurro al tecnico di Certaldo nel corso della stagione.

Ovviamente, dopo una cena di questo tipo, non c’erano più possibilità per Spalletti di restare sulla panchina del Napoli.