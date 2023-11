Salta la Nazionale e può giocare Napoli-Empoli, Garcia esulta

Amir Rrahmani non sarebbe dovuto essere della partita contro l’Empoli a causa di impegni con la Nazionale: ma c’è novità.

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Empoli di Aurelio Andreazzoli nel lunch match di domenica. Gli azzurri devono necessariamente rialzarsi dopo il pareggio in Champions League contro l’Union Berlin. In campionato sarà importante conquistare altri tre punti per restare in zona Champions e non perdere il treno di Juventus e Inter che provano la fuga in testa.

Buone notizie, Garcìa recupera un titolare per l’Empoli

L’Empoli è una squadra in netta ripresa dopo l’avvio di stagione deludente che aveva portato all’esonero di Zanetti. Da quando è arrivato Andreazzoli, i toscani hanno invertito il ruolino di marcia e sono fuori dalla zona retrocessione.

Per Garcìa, dunque, sarà importante avere tutta la rosa a disposizione. Victor Osimhen, ovviamente sarà fermo ai box. Garcìa, però, ha appena “recuperato” un altro titolare.

Amir Rrahmani non sarebbe dovuto essere stato disponibile a causa del recupero di Israele-Kosovo. Tutto è però cambiato negli ultimi minuti, come riporta Sky Sport 24. In casa Napoli si è lavorato per spostare la partenza del proprio difensore in modo da averlo a disposizione per la sfida all’Empoli. La decisione è arrivata poco fa e la richiesta del Napoli è stata accettata: Garcia avrà così il difensore a disposizione per la gara di domenica alle 12:30 al Maradona. Rrahmani non è stato convocato per la sfida della sua Nazionale.