Promessa di De Laurentiis, i tifosi possono esultare: resterà al Napoli

Arrivano buone notizie per i tifosi del Napoli. L’attaccante pronto a restare a Napoli: spunta la promessa di Aurelio De Laurentiis.

La stagione che sta vivendo il Napoli non è certamente positiva. I campioni d’Italia in carica si aspettavano di attraversa un anno meno complicato dopo la vittoria dello scudetto. Gli azzurri, però, non stanno ottenendo i risultati sperati. Quello che preoccupa maggiormente, però, sono le prestazioni offerte dagli azzurri. La squadra che dominava in lungo e in largo anche contro big europee come il Liverpool non esiste più. Adesso il Napoli sembra quasi in balia degli eventi sul campo. Il possesso palla che producono gli uomini di Garcìa è sterile e non porta pericolosità. La fase difensiva è stata stravolta e il Napoli subisce gol incredibili come quello del pareggio dell’Union Berlino mercoledì sera. Il gol subito non è da imputare assolutamente all’assenza di uno dei migliori difensori al mondo come Kim MinJae, ma ad un’errata organizzazione difensiva. Non è possibile prendere gol in contropiede su calcio d’angolo a favore.

Gli azzurri, nonostante il pareggio al Maradona contro l’Union Berlino non hanno compromesso la qualificazione agli ottavi di finale. In campionato, nonostante i tantissimi alti e bassi, gli azzurri sono comunque tra le prime quattro e al momento è qualificato alla prossima Champions League. Questo è ovviamente l’obiettivo minimo per i campioni d’Italia, ma Di Lorenzo e compagni devono fare necessariamente di più per onorare lo scudetto vinto lo scorso anno.

Promessa di De Laurentiis, i tifosi possono esultare

In un inizio di stagione così negativo, il Napoli ha comunque trovato alcune notizie positive. Su tutte ci sono sicuramente le prestazioni di Matteo Politano.

L’esterno azzurro, dopo un anno complicato con Luciano Spalletti, si è rivelato essere un uomo imprescindibile alla corte di Rudi Garcìa. L’esterno azzurro ha iniziato la stagione siglando ben 5 reti in campionato e una in Champions League oltre a confezionare ben 4 assist per i compagni in Serie A. Dopo appena tre mesi dall’inizio della stagione, il bottino del numero 21 è superiore rispetto a quanto ottenuto nell’intero anno passato.

I tifosi azzurri sono pazzi di Matteo Politano e per loro arrivano buone notizie. Secondo quanto affermato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, pare che Politano sia pronto a legarsi ancora con il Napoli. Aurelio De Laurentiis avrebbe promesso all’esterno il rinnovo di contratto che verrà formalizzato a breve, forse già durante la sosta per le Nazionali.