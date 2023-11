Pressione su Garcia, arriva la conferma: cosa sta succedendo a Castel Volturno

Un inizio di stagione complicato porta sempre più pressione su Rudi Garcìa: svelato cosa sta succedendo a Castel Volturno.

Quello visto in campo fino a questo momento non è certamente un grande Napoli. Gli azzurri sono troppo inclini ad alti e bassi che condizionano la classifica sia in Serie A che in Champions oltre che al morale della squadra e dell’intera piazza. Nel mirino delle critiche ci è finito ovviamente Rudi Garcìa, reo di aver distrutto la squadra campione d’Italia.

Garcìa sotto pressione: la conferma da Castel Volturno

Dati i risultati negativi, Aurelio De Laurentiis ha deciso di affiancare Rudi Garcìa per aiutarlo nel mantenere la squadra unita.

Questo non ha dato i risultati sperati, ma comunque il Napoli non ha mai perso da quanto Aurelio De Laurentiis ha deciso di presenziare quotidianamente a Castel Volturno e di seguire la squadra sia in casa che in trasferta.

La situazione sembrava essere migliorata, ma il pareggio contro l’Union Berlino ha fatto precipitare nuovamente le certezze del tecnico che sente ancora la pressione.

Di seguito quanto affermato da Francesco Modugno ai microfoni di SkySport24: