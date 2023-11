Futuro Garcia, la notizia non lascia dubbi: avete sentito?

Rudi Garcia non riesce ad incidere sulla panchina del Napoli, la sua fiducia è sempre limitata ed arrivano nuovi aggiornamenti

Il pareggio casalingo contro l’Union Berlino ha costretto gli azzurri a non essere ancora sicuri della qualificazione agli ottavi di Champions League. Quest’anno lo stadio Diego Armando Maradona sembra quasi proibitivo per il Napoli. La squadra di Rudi Garcia infatti fatica di più nelle partite in casa. Fino ad ora il dato è abbastanza preoccupante: in 7 incontri giocati nel proprio stadio, il Napoli è riuscito a vincere soltanto due volte contro Udinese e Sassuolo, poi sconfitte contro Lazio, Fiorentina e Real Madrid e i due pareggi contro Milan e Union Berlino.

Gli uomini di Garcia rendono molto di più in trasferta, per cambiare marcia servirà vincere e convincere anche al Maradona dove domenica arriverà l’Empoli. Sarà una delle ultime chances per il tecnico francese.

Esonero in vista?

Il pareggio contro i tedeschi dell’Union Berlino proprio non è piaciuto alla dirigenza. La squadra di Bonucci & Co veniva da 12 sconfitte di fila, un momento troppo negativo per non approfittarne. Il presidente Aurelio De Laurentiis, con una fiducia già dimezzata al francese, si sta guardando intorno.

Sarà Napoli-Empoli il lunch match di domenica e sarà l’ultimo prima della sosta per le Nazionali. Dopo di questo ci saranno 5 incontri cruciali per gli azzurri, dall’esito di questi dipenderà grande parte della stagione ed infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Garcia è quasi obbligato dal portare i tre punti. Alla ripresa ci saranno le partite contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga, tutte di fila. La dirigenza vuole arrivare con la squadra integra a questi scontri.