“De Laurentiis deciso su Garcia”: la rivelazione riguarda anche Conte

Il presidente Aurelio De Laurentiis non è convinto dell’operato di Rudi Garcia e presto potrebbe scattare una decisione sul futuro del tecnico francese.

Testa al campionato, testa all’Empoli. Bisogna dimenticare, piuttosto in fretta, il pareggio ottenuto contro l’Union Berlino per la 4^ giornata del girone di Champions League. Quel punto contro i tedeschi ha più il sapore di sconfitta in quanto il momento di forma della squadra militante in Bundesliga è pessimo. L’Union Berlino di Bonucci veniva in fatti da 12 sconfitte di fila e ha trovato ossigeno proprio nel pareggio del Maradona contro il Napoli. Adesso c’è da cambiare qualcosa, il gioco non convince e le prestazioni della squadra di Garcia sembrano seguire un ritmo altalenante che piace poco a tifosi e dirigenza.

Dalla sosta di ottobre, sono sicuramente arrivati più risultati positivi. Il Napoli non perde da cinque giornate, ma il calcio visto sin qui è abbastanza differente da quello dell’anno scorso, quando in panchina c’era l’attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti. Il presidente Aurelio De Laurentiis, capita la situazione di difficoltà, per provare a riprendere in mano la sua squadra ha cercato di presenziare ogni giorno agli allenamenti di Castel Volturno. Insieme proprio al tecnico francese ha seguito tutte le sedute cercando di capire cosa non andasse nella sua rosa.

Rischio di ‘Conte-bis’

L’ultima partita prima della sosta sarà contro l’Empoli di Andreazzoli. I toscani arriveranno al Maradona per il match delle 12:30 di domenica. Dopo il pareggio contro l’Union in Champions, secondo quando riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza vuole solo un risultato: la vittoria ed i tre punti. Poco dopo la sosta di ottobre, Rudi Garcia rischiava di essere sollevato dal proprio incarico se Antonio Conte avesse accettato le proposte di Aurelio De Laurentiis. Il tecnico ex Juventus e Inter ha invece declinato tutto, magari alla prossima stagione.

Garcia quindi si è visto confermata la sua presenza in panchina, ma del resto la fiducia ottenuta non è infinita. La dirigenza ha apprezzato i buoni risultati portati sin qui dopo la sosta, ma non ha accettato di buon grado il pareggio contro i tedeschi. Dopo la sosta di novembre, gli azzurri avranno cinque big match, tutti di fila e tutti importanti. De Laurentiis vuole essere sicuro che la squadra arrivi nelle migliori condizioni a questi scontri e per questo inizia a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato dal quotidiano, non è escluso che, in caso di non vittoria contro l’Empoli, si possa verificare nuovamente una situazione come quella già vista per la sosta di ottobre, ossia con Rudi Garcia che rischia pesantemente la panchina.