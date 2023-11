Salvatore Esposito gira un’altra serie a Napoli: è ispirata a Bud Spencer

Tra gli attori più ammirati e seguiti di Napoli c’è sicuramente Salvatore Esposito. Dopo il gran successo avuto grazie a Gomorra, Esposito è pronto a tornare a girare una nuova serie a Napoli, che prende spunto dal mitico Bud Spencer.

Nel corso degli ultimi anni, diversi attori napoletani hanno riscosso gran successo grazie alle loro interpretazioni in film o serie tv. Tra questi c’è sicuramente Salvatore Esposito, che si è preso le luci della ribalta grazie alla sua interpretazione in Gomorra.

L’attore napoletano è pronto per tornare a girare una nuova serie tv, ambientata anch’essa a Napoli.

Salvatore Esposito segue le orme di Bud Spencer: la trama della nuova serie tv

Salvatore Esposito è diventato nel giro di pochi anni uno degli attori più importanti e richiesti del panorama italiano. L’attore ha avuto il suo successo grazie all’interpretazione magistrale realizzata nella serie tv Gomorra, dove Esposito ricopriva i panni di Genny Savastano. Dopo il successo avuto grazie a questa serie tv, l’attore si è reso protagonista in alcuni film. Come emerso negli ultimi giorni tramite alcune indiscrezioni e video su TikTok, Esposito è pronto a ritornare a Napoli per girare una nuova serie tv.

Come raccolto dalla Napoli Fanpage.it, Salvatore Esposito farà parte di una serie tv ispirata alla saga di “Piedone lo sbirro”. Questa saga ebbe successo negli anni settanta, in cui l’interpretazione di Piedone fu affidata al grande Bud Spencer.

Il personaggio in questione interpretato da Spencer è un vice commissario di Polizia, ovvero Rizzo, famoso per i suoi modi spicci. La serie tv sarà realizzata da Sky Studios, Wildside e Titanus Production. La scrittura sarà affidata a Peppe Fiore, mentre la direzione della serie tv sarà nelle mani di Alessio Maria Federici.

La serie tv sarà ambientata nella Napoli di oggi, e per questo ci sarà una particolare ed ulteriore attenzione ai dettagli. Al posto di Rizzo, in questa serie tv il personaggio interpretato da Salvatore Esposito sarà l’ispettore Vincenzo Palmieri. Stando alle indiscrezioni inerenti alla trama, Palmieri sarà di ritorno a Napoli, dopo esser stato l’allievo proprio di Piedone lo sbirro, e di cui prenderà i modi spicci appunto.

Il tema principale sarà ovviamente far convivere questi modi e metodi con le procedure e le gerarchie del commissariato di Polizia. Visto il ritorno dopo anni a Napoli, Palmieri dovrà riavvicinarsi alla sua città col passare delle varie indagini. Dunque non ci resta che attendere sviluppi su questa serie tv, e sulla sua futura uscita.