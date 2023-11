Rientro Osimhen, cambia ancora la data? Le ultime

Dopo la batosta arrivano le ottime notizie. L’ambiente Napoli può finalmente tornare a contare su Victor Osimhen.

Napoli-Union Berlino ha lasciato una grossa ferita nei cuori dei tifosi partenopei, giunti ad affollare le tribune del Maradona speranzosi di una vittoria e di un pass strappato verso gli ottavi di Champions. La squadra tedesca si è però rivelata tutt’altro che disponibile, trovando un insperato pari che ha così interrotto la striscia negativa di ben 12 sconfitte consecutive. Una due giorni da dimenticare, quindi, per i supporter napoletani, galvanizzati però dalle news odierne dopo le scorse 48 fatte di scontri e di risultati dolorosi.

Com’è stato infatti possibile notare anche durante la messa in onda della gara, Victor Osimhen è tornato a soggiornare in quel di Napoli. Dopo un prolungato periodo di pausa in Nigeria infatti, il bomber è stato inquadrato dalle telecamere in tribuna d’onore al Maradona, al fianco del suo agente Calenda per assistere all’incontro di Champions. Una diapositiva che ha quindi fatto sperare e non poco i tifosi azzurri, sia in chiave rinnovo che in chiave rientro. In particolare, proprio su tale ultimo fattore giungono gli odierni aggiornamenti sul caso.

Infortunio Osimhen, gli aggiornamenti sul nigeriano

Non trova il campo dalla sconfitta patita contro la Fiorentina Victor Osimhen, stroncato da un infortunio in maglia Nigeria circa un mese fa. Lesione di medio grado al tendine del ginocchio destro il fastidio accusato dal bomber, rimasto fin qui in quel di Lagos per risolvere alcuni problemi familiari. Quanto visto al Maradona ha però denotato il ritorno di Osimhen all’ombra del Vesuvio, con news odierne che giungono sul caso.

In particolare, è Il Mattino a rivelare che quest’oggi sarà una giornata fondamentale per l’attaccante del Napoli, che riprenderà il proprio percorso riabilitativo e di terapie in quel di Castel Volturno. In più, è sempre il quotidiano a rivelare che l’attaccante verrà oggi visitato alla clinica Pineta Grande, con lo staff medico del dottor Caronico pronto a seguire giorno dopo giorno l’evolversi dell’infortunio di Osimhen. Con tale situazione balzata sulle prime pagine, ecco arrivare le prime speculazioni partenopee circa il ritorno del proprio beniamino in campo.

Tra Garcia, voci e news di stampa, il palcoscenico previsto sembrerebbe essere il Santiago Bernabeu, in occasione della sfida di ritorno in Champions League tra Real Madrid e Napoli. Secondo Il Mattino però, vi sarebbero numerosi margini di miglioramento nelle condizioni di Osimhen, tanto da permettere il rientro in campo del nigeriano immediatamente dopo la sosta per le Nazionali. Atalanta-Napoli del 25 novembre, al Gewiss Stadium, potrebbe dunque coincidere con il rientro sul campo del capocannoniere della scorsa Serie A.