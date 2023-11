Perché il Napoli non ha vinto con l’Union Berlino, problema serio: a Sky Sport non hanno dubbi

La spiegazione di perché il Napoli sia stato bloccato sull’1-1 dall’Union Berlino in Champions League secondo quanto emerso negli studi di Sky Sport.

Tanta delusione in casa Napoli per il pareggio ottenuto nella quarta giornata del Girone C di Champions League. Gli azzurri al Maradona, dove non vincono dallo scorso 27 settembre, non vanno oltre uno scialbo 1-1 contro l’Union Berlino, che così interrompe una striscia di ben 12 sconfitte consecutive.

La spiegazione di Quagliarella dopo Napoli Union Berlino

Ad analizzare la sfida negli studi di Sky Sport è stato l’ex calciatore azzurro, Fabio Quagliarella, che pare abbia avuto le idee chiare sul perché il Napoli non sia riuscito a cogliere il successo. Ecco quanto evidenziato:

È un’occasione persa per il Napoli. Era una partita da vincere per poi affrontare serenamente le ultime due squadre. In termini di classifica non è successo chissà cosa, però ora sarai costretto a fare risultato nelle ultime due gare. Gol preso in contropiede? L’impressione è che il Napoli fosse troppo sicuro di vincere, poi prendere un gol ci sta. Fofana, però, è totalmente solo nella ripartenza. È stato un errore importante che sicuramente Garcia farà rivedere in settimana, ma l’Union Berlino l’aveva preparata così.

Insomma, anche un problema di presunzione alla base della rete subita dall’Union Berlino, per un Napoli che vede così sfumare un successo che avrebbe permesso di ipotecare il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League.