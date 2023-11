Insoddisfazione De Laurentiis: la reazione dopo Napoli-Union Berlino

Ancora rimpianti e rammarichi in casa Napoli, dove il risultato maturato contro l’Union non ha aiutato. La reazione di De Laurentiis.

Ancora una volta, non sfonda il Napoli di Rudi Garcia, bloccato sul lari da un Union Berlin a secco di punti da ben 12 partite consecutive. Un rimpianto bello grosso da superare per gli azzurri, perfettamente in corsa per il passaggio del turno ma spreconi come al solito ed ora ben lontani dall’ipotesi primo posto. Sul caso arriva dunque anche la reazione di Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis non ci sta, la reazione post Napoli-Union

Nonostante la calma e la sfortuna professata da Rudi Garcia al termine dell’incontro, la reazione dall’alto è stata tutt’altro che positiva. L’odierna edizione del Corriere dello Sport narra infatti di un De Laurentiis molto arrabbiato per quanto successo sul campo.

In particolare, il patron non avrebbe digerito la rete subita in quel modo, tanto meno il fatto che al Maradona il Napoli continua a faticare, perdendo punti su punti. L’Union si è infatti aggiunta a Real Madrid, Fiorentina, Lazio e Milan nella lista di squadre in grado di fermare i partenopei d’innanzi al proprio pubblico. Da non sottovalutare, quindi, l’ipotesi colloquio con la squadra per De Laurentiis, chiaramente insoddisfatto dal risultato maturato e dal fatto che sia stato proprio il Napoli ad interrompere il momento negativo dell’Union Berlino.