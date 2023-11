Il nuovo De Zerbi seguito dal Napoli: chi può essere il successore di Garcia

Il pareggio contro l’Union Berlino ha ulteriormente scocco l’ambiente Napoli. Spunta il possibile nome per la panchina.

Non accenna a terminare il brutto momento di Garcia all’ombra del Vesuvio. Dopo il pareggio casalingo ottenuto a sorpresa contro l’Union Berlino infatti, numerose e possenti critiche si sono innalzate nei confronti del mister francese, bacchettato per la gestione del match. In particolare, il popolo napoletano non ha gradito il madornale errore commesso in occasione del la reggio avversario nonché il capitolo cambi, appari ulteriormente come il problema principale di Garcia.

Un Garcia che, ad onor del vero, è tornato dalla pausa per le Nazionali mettendo a referto 3 vittorie e 2 pareggi, tornando al quarto posto e non compromettendo di molto il cammino azzurro. In caso di vittoria contro l’Empoli quindi, gli azzurri potrebbero concludere un periodo di mezzo tra due soste da imbattuti, che non hanno però convinto i tifosi a schierarsi dalla parte di Garcia. Tra squadra apparsa svogliata e tanti altri fattori, il pubblico di fede napoletana non ha trovato fiducia nel proprio allenatore neanche alla luce di 5 partite consecutive senza sconfitta dove, ad onor del vero, fare meglio era doveroso. Ecco dunque spuntare un nuovo profilo per il Napoli, ad oggi considerato da tutti il “nuovo De Zerbi“.

Napoli, occhi puntati sul giovane allenatore

La stagione 23/24 del Napoli ha fin qui denotato una singola costante: il toto allenatori in caso di cattivi risultati. In particolare, tanti sono stati i nomi affiancati agli azzurri, ad oggi arricchiti dalla presenza di Francesco Farioli. Il giovane mister del Nizza continua infatti a sorprendere in campionato, dove fin qui è riuscito a collezionare ben 7 vittorie su 11, arrivando al quarto posto in Ligue 1 e subendo solo 4 gol nella competizione. Dati dunque in grado di innalzare notevolmente lo status di Farioli, ora al centro dell’attenzione per numerosi club europei.

Fra questi, quindi, anche il Napoli, come riportato dalla redazione di calciomercato.it. Gli azzurri, scottati dall’ulteriore figura magra di Rudi Garcia, sono infatti finiti sulle tracce del giovane tecnico italiano, definito da molto “nuovo De Zerbi” a causa della continuità dei risultati nonché del profilo molto giovane. È però bene sapere che i due sono molto diversi sul piano del gioco. Spesso infatti, Farioli tende ad abbassare il baricentro della propria squadra rinunciando all’offensività del proprio per difendere il risultato in maniera concreta. Uno stile di certo non consono al Napoli degli ultimi anni, ma che intriga l’ambiente a causa dell’aspetto concreto dei risultati ottenuti.