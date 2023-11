Scontri ultras Berlino, diversi feriti e arresti nella notte: gli ultimi aggiornamenti

Scene da far west nella notte a Napoli. Dopo gli scontri dello scorso anno contro l’Eintracht, anche contro l’Union Berlino la storia si ripete.

Nella notte è andato in scena quello che i veri amanti del calcio non meriterebbero mai di dover assistere. Tra le strade di Napoli all’improvviso sono comparsi centinaia di tifosi dell’Union Berlino completamente vestiti di bianco. Come accaduto lo scorso anno quando in città sono arrivati i tifosi dell’Eintracht Francoforte, i tifosi tedeschi hanno provato a mettere a ferro e fuoco la città partenopea. La polizia è intervenuta tempestivamente e ci sono stati diversi scontri tra i tifosi dell’Union Berlino e le forze dell’ordine italiane.

Scontri nella notte, il primo bilancio sui feriti

Quanto accaduto questa notte è stato molto improvviso rispetto allo scorso anno quando gli scontri sembravano quasi annunciati. La polizia si era comunque preparata ad eventuali scontri.

Le guerriglia urbana è andata in scena nelle zone di piazza Garibaldi e di piazza Dante. La polizia presidiava entrambe le zone già dal pomeriggio.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela il primo bilancio sui feriti e gli arresti. I feriti sono diversi dopo gli scontri tra i tifosi e la polizia. Gli arresti, invece, ammontano a quota 11, ma non è impossibile immaginare che questo dato sia pronto a salire nelle prossime ore.