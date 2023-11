Raspadori ammette: “C’è un aspetto sul quale dobbiamo assolutamente migliorare”

Le parole a fine partita di capitan Giacomo Raspadori che analizza il momento del Napoli e in particolare il pareggio in Champions con l’Union Berlino.

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato per 1-1 con l’Union Berlino in Champions League allo stadio Maradona.

Una prestazione sottotono per la punta, che non è riuscito a incidere in zona gol come nelle ultime partite. Ecco quanto evidenziato: