Pessime notizie per il Napoli, urla di dolore: un titolare esce per infortunio

Brutte notizie per il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con l’infortunio del calciatore, che ora preoccupa l’ambiente.

Non di certo la migliore delle notizie per il Napoli quella assaporata durante l’incontro con l’Union Berlino. Gli uomini di Garcia, sulla situazione di parità, hanno infatti dovuto rinunciare ad un proprio top player a causa di un infortunio che ora preoccupa la squadra.

Napoli-Union Berlino, infortunio per Lobotka

La partita di Stanislav Lobotka è terminata attorno al minuto 76′ di gioco. In particolare, lo slovacco è rimasto a lungo a terra dopo un pestone ricevuto sulla caviglia, abbandonando poi il campo claudicante. Inoltre, il centrocampista aveva già accusato problemi in quella zona nel corso del primo tempo, con lo scontro sopracitato che potrebbe averne acutizzato il dolore.

Al posto di Lobotka, quindi Simeone, che ha trasformato il modulo del Napoli in un 4-2-4. A colpire quindi i tifosi, anche le parole pronunciate da Beppe Bergomi in quel di Sky. Durante la telecronaca infatti, l’ex Inter ha ipotizzato di un possibile problema anche al gomito per Lobotka, ed accusato dal centrocampista in seguito alla caduta dopo lo scontro. L’infortunio preoccupa adesso i tifosi del Napoli, che temono in un grave risvolto della situazione.

La sostituzione potrebbe però essere avvenuta solo a scopo precauzionale, anche perché cambi offensivi erano già nei piani del Napoli da qualche minuto. Ulteriori aggiornamenti arriveranno però senz’altro dopo il termine della gara e nei giorni antecedenti alla sfida di campionato contro l’Empoli.