Osimhen, nuovo ribaltone per il futuro: lo ha deciso De Laurentiis

In casa Napoli tiene banco il futuro di Victor Osimhen. Pronto un nuovo ribaltone nei prossimi mesi: la scelta di Aurelio De Laurentiis.

Il calcio d’inizio di Napoli – Union Berlino è fissato per questo pomeriggio alle 18:45. Gli azzurri avranno la possibilità di ipotecare il passaggio del turno con due turni d’anticipo. Molto, ovviamente, dipenderà anche dal risultato di Real Madrid – Braga. In caso di vittoria dei “Blancos”, infatti, al Napoli basterebbe poi solo un punto tra Real Madrid e Braga per portare a casa matematicamente la qualficazione agli ottavi di finale.

Nelle ultime ore l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori si è spostata, però, sugli scontri andati in scena nella notte tra le vie di Napoli. I tifosi dell’Union Berlino hanno preso d’assalto la città come fatto da quelli dell’Eintracht Francoforte lo scorso marzo. La Polizia è riuscita ad evitare che le due tifoserie entrassero a contatto. L’allerta ora è massima e fin da questa mattina sono stati ben 11 gli arresti tra i tifosi dell’Union Berlino.

L’attenzione di Garcìa e della squadra, ovviamente, è rivolta unicamente alla partita. Come detto, il risultato è di cruciale importanza per il Napoli. Garcìa, dunque, si affiderà ai suoi titolarissimi. A completare il tridente con Khvicha Kvaratskhelia e Giacomo Raspadori ci sarà Matteo Politano. Nulla da fare per Jesper Lindstrom che partirà dalla panchina. Contro l’Union Berlino, Rudi Garcìa dovrà fare a meno ancora di Victor Osimhen alle prese sempre con l’infortunio alla coscia.

Futuro Osimhen, De Laurentiis pronto al ribaltone

Contro l’Union Berlino Osimhen salterà la quinta partita stagionale. L’attaccante nigeriano dovrebbe rientrare a Napoli dopo due settimane in Nigeria per risolvere alcune questioni familiari. Questa sera, inoltre potrebbe anche essere allo Stadio per sostenere la sua squadra.

Il futuro del centravanti azzurro, però, resta ancora un rebus da risolvere. La scelta del presidente Aurelio De Laurentiis di lasciar tornare Osimhen in Nigeria sembra aver sortito gli effetti sperati. Il clima tra le parti, dopo le incomprensioni degli ultimi tempi, sembra essere molto più disteso.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela, inoltre, il piano del patron azzurro. De Laurentiis proverà a riavviare la trattativa per il rinnovo che si era completamente arenata dopo i numerosi incontri estivi. Il Presidente, infatti, punta ancora al rinnovo del suo centravanti ed è convinto di avere qualche asso nella manica.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, l’epilogo più probabile resta la cessione a fine anno quando entrambe le parti in gioco avranno trovato un’offerta che vada bene a tutti.