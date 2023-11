Napoli-Union Berlino, si valuta un provvedimento forte dopo gli scontri: riguarda il Maradona

Sono ore di tensione altissima quelle che accompagnano i tifosi azzurri verso la sfida di questo pomeriggio: spunta un’ipotesi clamorosa.

Manca sempre meno alla sfida di questo tardo pomeriggio tra Napoli e Union Berlino. Per entrambe le squadre è un match molto delicato. Gli azzurri di Rudi Garcìa si giocano la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo. Una vittoria oggi darebbe l’opportunità al Napoli di affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabeu con la mente libera e giocarsi le proprie carte per arrivare primi nel girone. Sfida delicata anche per l’Union Berlino. La compagine tedesca arriva da 12 sconfitte consecutive e quella di oggi è l’ultima chance per guadagnarsi un posto quantomeno in Europa League.

Nonostante le dodici sconfitte consecutive, il Napoli non deve assolutamente abbassare la guarda questo pomeriggio. Come già dimostrato nella gara d’andata, l’Union Berlino è stato capace di mettere in difficoltà gli azzurri. Nel primo tempo, infatti, l’Union Berlino aveva trovato anche il gol del vantaggio. La rete, poi, è stata annullata per fuorigioco, ma certifica come pericoli dalle parti di Alex Meret siano arrivati. Il tecnico dei tedeschi, Urs Fischer, è convinto di poter fare risultato allo Stadio Maradona. Nel corso della conferenza stampa di ieri ha ribadito come l’Union Berlino abbia buone possibilità di vincere se ripeteranno la prestazione coraggiosa fatta di pressing alto e palleggio veloce offerta all’Olympiastadion di Berlino.

Nelle ultime ore, però, le questioni di campo non sono più sotto l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Nella notte c’è stato l’arrivo in città dei tifosi tedeschi che sono arrivati agli scontri con le forze dell’ordine italiane.

Scontri a Napoli, clamorosa ipotesi in vista della partita

Scene da Far West quelle a cui si è assistito questa notte tra le vie di Napoli. In particolare, nelle zone di Piazza Dante e Piazza Garibaldi, diverse centinaia di tifosi tedeschi hanno provato a mettere a ferro e fuoco la città.

C’è molta preoccupazione per quello che può accadere nella giornata di oggi. Secondo molti ci potrebbe essere una nuova escalation come accaduto lo scorso marzo in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte.

La Gazzetta dello Sport rivela come stia prendendo corpo una clamorosa ipotesi in vista del match di questo pomeriggio. Secondo il noto quotidiano è possibile che, per evitare nuovi scontri e che entrino in contatto anche le tifoserie, venga vietato l’ingresso allo stadio ai tifosi tedeschi.

La “Rosea“, rivela come scene di vera guerriglia urbana si siano viste anche a Piazza Carità e Via Toledo con decine di negozi distrutti dalla ferocia tedesca.