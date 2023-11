Non accennano a terminare le tensioni tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Union Berlino. Nuovi aggiornamenti arrivano in diretta dal Maradona.

Le ultime due giornate all’ombra del Vesuvio sono state ampiamente caratterizzate da tensioni e scontri in seguito all’arrivo dei tifosi dell’Union Berlino. L’esercito di Ultras tedeschi è infatti arrivato in città nel pomeriggio del 7 novembre, mettendo a ferro e fuoco Napoli in scontri ripetuti con la Polizia. Le immagini di quanto accaduto nella notte in quel di Piazza Dante hanno fatto ben presto il giro del web, con annessi danni a vetrine, locali e negozi poi riportati odiernamente dalla stampa.

Anche l’8 novembre, giorno della partita, non è stato esente da tensioni. Alcuni scontri tra le due tifoserie sono infatti andati in scena poco prima del fischio d’inizio. Fortunatamente per i cittadini e le forze dell’Ordine, le guerriglie ipotizzate in Piazza Municipio non sono effettivamente sbocciate, con la Polizia ed i Carabinieri che hanno poi scortato i pochi tifosi tedeschi giunti sul luogo direttamente allo stadio.

Tra le tribune del Maradona però, quanto accaduto quest’oggi ha avuto modo di riversarsi in gradinata. Nei primi minuti di gioco si è infatti assistito ad un nuovo capitolo della vicenda, facilmente udibile anche da casa per i telespettatori.

Napoli-Union, nuove tensioni sugli spalti

Napoli-Union Berlino ha regalato numerosi eventi nei primi minuti di gioco. Azioni da ambo le parti ed anche un gol annullato ad Anguissa per fallo di Di Lorenzo e la rete di Politano quanto visto nella prima frazione di gioco. Il tutto, accompagnato però da nuove tensioni sugli spalti. Come successo in occasione di Napoli-Milan infatti, numerosi petardi sono stati lanciati dalla Curva A azzurra verso il settore ospiti, stra-colmo di tifosi dell’Union Berlino.

Il tutto ha avuto inizio intorno al decimo minuto di gioco, e si è prolungato via via per tutta il primo tempo, con circa 10 petardi esplosi sulle gradinate e a bordo campo. Il bordocampista Sky Massimo Ugolini ha quindi documentato il suddetto lancio, udibile anche dai microfoni in TV. Massima allerta dunque al Maradona, sia per quanto concerne gli eventi interni all’impianto che per quello che potrebbe accadere in seguito al match. Alcuni petardi sono infatti esplosi anche in occasione dei due gol (di cui uno annullato) del Napoli, e lo scenario suggerisce ad altri lanci.

Inoltre, ancora vive in città l’incubo vissuto contro l’Eintracht Francoforte, quando scontri e tensioni si protrassero all’ombra del Vesuvio anche dopo il fischio finale dell’incontro.