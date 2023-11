Napoli – Union Berlino è anche il ritorno di Leonardo Bonucci in Italia. Alcuni tifosi azzurri hanno dato vita ad un simpatico siparietto sul lungomare.

Questo pomeriggio il Napoli scenderà in campo contro l’Union Berlino per la quarta giornata del girone di Champions League. Un match delicato per entrambe le squadre che devono trovare i tre punti per obiettivi diversi. Il Napoli per blindare quasi definitivamente la qualificazione agli ottavi, l’Union Berlino per uscire da un tunnel di 12 vittorie consecutive e riaprire il discorso qualificazione.

Napoli – Union Berlino, Bonucci torna in Italia

La sfida di questa sera metterà di fronte al Napoli due vecchie conoscenze del calcio italiano. Nell’ultima sessione di mercato, infatti, l’Union Berlino ha deciso di fare spese in Serie A. Dal campionato italiano sono arrivati Robin Gosens e Leonardo Bonucci.

L’ex capitano della Juventus è stato intercettato da alcuni tifosi sul lungomare partenopeo. I tifosi del Napoli hanno dato vita ad un simpatico siparietto che ha scatenato l’ilarità anche dell’ex bianconero.

I tifosi hanno urlato a Bonucci:

“Dalla Juventus sei finito alla Longobarda”

La battuta inerente alla pessima situazione dell’Union Berlino in classifica ha scatenato le risa dell’ex capitano bianconero.

