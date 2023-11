Futuro Garcia, può succedere dopo l’Union Berlino: la notizia non lascia dubbi

Tutto pronto per Napoli – Union Berlino, dopo la partita può cambiare il futuro di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra: la novità.

Il Napoli questo pomeriggio affronterà l’Union Berlino in un match valido per la quarta giornata del girone di Champions League. Al momento la situazione sembra sorridere al Napoli. Dopo tre partite gli azzurri sono secondi con sei punti guadagnati. I campioni d’Italia sono alle spalle solo del Real Madrid di uno straordinario Jude Bellingham. Alle loro spalle ci sono il Braga a quota tre punti e poi proprio l’Union Berlino ancora fermo a zero. I tedeschi, infatti, tra Bundesliga e Champions League arriva da 12 sconfitte consecutive. Nonostante ciò, l’entusiasmo non manca tra i giocatori tedeschi. Nella conferenza stampa di ieri, infatti, il tecnico dell’Union Berlino, Urs Fischer, ha svelato le sue sensazioni riguardo il match. Fischer si è detto fiducioso per il match di questa sera e di poter riaprire la qualificazione agli ottavi di finale.

Il Napoli, dal canto suo, cerca una vittoria che blinderebbe, quasi a doppia mandata, il passaggio del turno. Tutto ovviamente dipende anche dal risultato del Real Madrid contro il Braga, ma in caso di vittoria del Napoli e dei Blancos, agli azzurri basterebbe un punto tra Real Madrid e Braga per portare a casa la qualificazione agli ottavi.

Rudi Garcìa, tecnico del Napoli, si affiderà alla squadra che arriva da quattro risultati utili consecutivi. In attacco, nonostante in molti avessero ipotizzato il suo impiego dal primo minuto, non ci sarà Jesper Lindstrom. L’esterno danese continua a non convincere Garcìa per la sua poca incisività in zona gol. Al suo posto, ovviamente, ci sarà Matteo Politano a completare il tridente con Khvicha Kvatatskhelia e Giacomo Raspadori.

Futuro Garcìa, la svolta può arrivare dopo Napoli – Union Berlino

Nell’ultimo periodo, più che le prestazioni, da parte del Napoli sono arrivati dei risultati convincenti. Dopo la sosta sono arrivate tre vittorie e un pareggio contro il Milan. Questi risultati hanno permesso a Rudi Garcìa di trovare un po’ di tranquillità nel lavoro quotidiano.

Secondo quanto si legge tra le pagine del Corriere dello Sport, una vittoria anche questa sera non sarebbe fondamentale solo per il passaggio del turno, ma anche per un altro aspetto.

Una vittoria oggi farebbe felici tutti, tra tifosi e presidente De Laurentiis. Una vittoria, inoltre, rinsalderebbe la panchina di Rudi Garcìa, che metterebbe “altri tre chiodi” per saldarla al terreno del Maradona.