“Agguato dei tifosi in pieno centro, coinvolti anche tifosi del Napoli”: la rivelazione lascia senza parole

Scontri non solo a Napoli ma anche a Milano, arriva la rivelazione sugli eventi ai Navigli: c’entrano i tifosi azzurri.

Nella serata di ieri tra le vie di Napoli ci sono stati alcuni scontri tra i tifosi dell‘Union Berlino e la Polizia italiana. I tifosi tedeschi sono arrivati a Napoli per distruggere la città come fatto da quelli dell’Eintracht lo scorso marzo.

Gli scontri di ieri sera, però, non sono stati gli unici in Italia. La sera prima sono andate in scena immagini da Far West anche a Milano. In pieno c’entro, in particolare sui Navigli, c’è stato un agguato da parte dei tifosi rossoneri nei confronti di quelli del Paris Saint Germain.

Scontri Milan-Psg, la rivelazione

A differenza degli scontri di Napoli, quelli di Milano hanno visto entrare in contatto le due tifoserie. Per fortuna a Napoli è stato evitato il peggio.

A Milano, invece, lo scontro è stato ravvicinato e ha portato a diversi feriti, di cui uno in gravi condizioni. L’edizione odierna del Corriere della Sera, rivela come gli scontri di Milano siano in realtà una regolazione di conti tra tifoserie.

Il precedente scatenante sarebbe la partita d’andata tra Psg e Milan. In occasione della partita d’andata giocata al Parco dei Principi, erano presenti anche alcuni tifosi del Napoli da tempo gemellati con il “Collectif Ultras Paris”, il gruppo di supporter organizzati “ufficiali” del Psg. Questo non è andato assolutamente bene ai tifosi del Milan che hanno deciso di rispondere con violenza.

Nella curva francese ci sono però altri ultrà in dissenso con la società e responsabili in questi anni di incidenti e tensioni all’interno della stessa tifoseria.