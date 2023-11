Osimhen rientra a Napoli, ma si allungano i tempi di recupero: quando torna in campo

Il rientro di Victor Osimhen è ancora tutto da definire. Arriva ora una notizia sulle sue condizioni che fa tremare i tifosi del Napoli.

Il Napoli si prepara a sfidare l’Union Berlino nella quarta giornata del girone di Champions League. Il match si giocherà allo Stadio Maradona e gli azzurri ospiteranno i tedeschi che arrivano da 12 sconfitte consecutive. Nonostante ciò, il Napoli non deve sottovalutare l’impegno. All’andata, infatti, l’Union Berlino ha comunque messo in difficoltà gli azzurri. In caso di vittoria domani sera, il Napoli metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno. Se il Real Madrid, poi, dovesse battere il Braga, allora mancherebbe un solo punto agli azzurri per la certezza matematica di approdare agli ottavi.

Infortunio Osimhen, le ultime

Quella di domani sera sarà la quinta partita in cui il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano si è infortunato nel corso dell’amichevole internazionale tra Nigeria e Arabia Saudita.

Per Osimhen il rientro era previsto dopo la prossima sosta. Il Napoli deve andare a Bergamo per sfidare l’Atalanta e dovrebbe far affidamento sul suo bomber titolare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, però, pare che non ci siano notizie positive in tal senso.

Secondo il quotidiano, i tempi di recupero di Osimhen si stanno allungando. Nonostannte un programma di recupero personalizzato, pare che riaverlo contro l’Atalanta sia un rischio troppo elevato per il Napoli. L’obiettivo, ora, è riaverlo per il prossimo 29 novembre quando il Napoli giocherà al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid la penultima gara del girone di Champions League.