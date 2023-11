Napoli-Union Berlino, Garcia pensa a un cambio di formazione: possibile esordio da titolare

Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra Napoli e Union Berlino. Garcìa pensa ad un cambio di formazione.

Domani sera il Napoli ospiterà l’Union Berlino allo Stadio Maradona. I tedeschi hanno l’ultima chance per potersi regalare un proseguo in Europa in questa stagione, ma arrivano da 12 sconfitte consecutive. Il Napoli, invece, vuole mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno e poi giocarsi le proprie carte per passare da primo nel girone al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

Napoli – Union Berlino, possibile cambio di formazione

In questo periodo il calendario del Napoli è piuttosto congestionato. Pare che Rudi Garcìa stia pensando ad un cambio sul fronte offensivo.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Rudi Garcìa sia intenzionato a cambiare qualcosa nel tridente offensivo. Sulla fascia sinistra dovrebbe esserci Khvicha Kvaratskhelia con Giacomo Raspadori al centro.

Matteo Politano, invece, ha bisogno di riposo. Se l’anno scorso l’alternanza con Lozano era massiccia, quest’anno solo poche volte ha lasciato posto a qualcun altro. Per questo motivo, Rudi Garcìa sembra intenzionato a schierare Jesper Lindstrom dal primo minuto. Per l’esterno danese si tratterebbe dell’esordio da titolare in Champions League con la maglia del Napoli.