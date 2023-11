Napoli-Empoli, possibile rinvio del match? C’è una prima decisione

Il prossimo match di Serie A vedrà il Napoli affrontare l’Empoli al Maradona. C’è però, una possibilità di rinvio: le ultime.

Manca sempre meno all’attesissima sfida di Champions League tra Napoli e Union Berlino. Il calcio d’inizio è fissato per domani sera alle ore 21. Gli azzurri ospiteranno allo Stadio Maradona il club tedesco che lo scorso anno è stato la vera sorpresa della Bundesliga. Quest’anno, invece, l’Union Berlino è in grandissima difficoltà. I tedeschi, infatti, hanno perso le ultime 12 partite tra campionato e Champions League e sembrano essere entrati in un tunnel senza fine. Il Napoli, però, non deve assolutamente sottovalutare l’impegno di domani sera. Nella gara d’andata, infatti, i tedeschi hanno messo in difficoltà gli azzurri. Soprattutto nel primo tempo, Di Lorenzo e compagni sono andati parecchio in difficoltà a causa delle due punte che partivano larghe per poi andare a puntare nell’uno contro uno. Non va dimenticato, inoltre, che all’Olympiastadion, l’Union Berlino era passato anche in vantaggio. Il gol è poi stato annullato per un fuorigioco.

Anche il Napoli non sta vivendo la sua miglior stagione. Gli azzurri arrivano da tre risultati utili consecutivi, ma la sensazione è che siano ancora convalescenti e non guariti del tutto. Le prestazioni offerte dal Napoli, infatti, non hanno soddisfatto a pieno i tifosi e in città c’è ancora molto scoramento. Al Napoli, infatti, manca ancora quel dominio totale del gioco e della partita che nella passata stagione era prassi per gli azzurri. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, a prescindere dall’avversario che aveva di fronte, riusciva ad imporre il proprio gioco fatto di scambi nello stretto e riaggressione veloce una volta persa palla. Il Napoli ha ancora da recuperare diverse lunghezze di distacco da Inter e Juve che sono in fuga e il prossimo match sarà contro l’Empoli.

Napoli – Empoli, si pensa al rinvio?

Il prossimo match di Serie A vedrà impegnato il Napoli contro l’Empoli. La sfida è in programma per domenica alle ore 12:30. Gli azzurri, oltre a Osimhen dovranno fare a meno di un altro titolare.

Amir Rrahmani non sarà della partita. Il difensore kosovaro è impegnato con la sua Nazionale per recuperare il match di qualificazioni europee contro Israele. La partita era stata rimandata dopo l’attacco da parte di Hamas.

Stando a quanto riportato “Il Mattino“, al momento non ci sono possibilità di rinvio per il match di domenica. Stando al calendario, tra tutti gli impegni, è impossibile trovare una data che permetta il recupero di Napoli-Empoli. Questo avrebbe spinto la Lega a rifiutare ogni richiesta di spostamento.

Da segnalare, inoltre, come il Napoli non avrebbe mai chiesto il rinvio del match. Il Napoli, dunque, dovrà fare a meno del suo centrale titolare contro l’Empoli.